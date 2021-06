In achtzehn Sportarten werden vom 03. bis 06 Juni die deutschen Meisterschaften ausgetragen. Die ARD und das ZDF berichten umfangreich von den Entscheidungen um die 140 Meistertitel. Neben der langen TV-Übertragung werden die Wettbewerbe in weiteren Livestreams und am Fernseher im Ersten über hbbTV ("RedButton") gesendet.

Startzeiten und Übertragungsdauern können leicht abweichen. Streams decken sich gelegentlich mit den Fernseh-Übertragungen.