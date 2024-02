San Francisco 49ers gegen Kansas City Chiefs "Next GOAT" vs. "Mr. Irrelevant" - FAQ zum Super Bowl Stand: 02.02.2024 14:11 Uhr

Die San Francisco 49ers treffen im Super Bowl auf die Kansas City Chiefs - die Quarterbacks könnten kaum unterschiedlicher sein. Die Sportschau gibt einen Überblick, was man vor dem Showdown in Las Vegas wissen muss und warum Taylor Swift eine besondere Rolle spielt.

Wo steigt der Super Bowl LVII?

Das Spiel der Spiele dieser NFL-Saison 2023/2024 zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers steigt in der Nacht von Karnevals-Sonntag (11.02.2024) auf Montag, los geht es um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Die Partie wird im Allegiant Stadium in Paradise bei Las Vegas ausgetragen. Bei sportschau.de und in der Sportschau-App gibt es einen Live-Ticker.

Wer hat die Favoritenrolle?

Die Sportschau tippt auf ein 27:20 für Kansas City. Die Chiefs stehen 2024 bereits zum sechsten Mal in Folge in einem AFC-Meisterschaftsspiel. Nur die New England Patriots schafften das noch häufiger, nämlich acht Mal. Im Super Bowl standen die Chiefs vier Mal in den vergangenen fünf Jahren, sie haben mit 11:6 Siegen (64,7 Prozent) eine gute, aber nicht absolut herausragende Saison gespielt, sich danach aber enorm gesteigert. San Francicso wartet bereits seit 30 Jahren auf einen Super-Bowl-Titel. Die reguläre Saison beendete das Team mit 12:5 Siegen (70,6 Prozent), danach waren die Leistungen schwankend zwischen offensiv herausragend und defensiv mau.

Wer überträgt das Mega-Event?

Im frei empfangbaren Fernsehen hat RTL seit dieser Saison die Übertragungsrechte, dazu ist auch der kostenpflichtige Streamingsender DAZN live am Start. Per Stream läuft die Partie auch bei RTL+, zudem ist es möglich, sich einen "NFL Game Pass" zu kaufen und die Partie dort mit amerikanischem Original-Kommentar zu verfolgen.

Wer hat den besseren Quarterback?

Patrick Mahomes von den Chiefs gilt als potenzieller "GOAT" (greatest of all time), also als jemand, der irgendwann einmal Legenden wie Tom Brady oder Joe Montana erreichen kann. Mahomes hat einen Raketenarm, kann ein Spiel sensationell lesen, trifft die kleinsten Lücken für seine Pässe und kann auch ganz ordentlich selbst laufen. Die Vince-Lombardi-Trophy 2024 wäre seine dritte in fünf Jahren: 2020 und 2023 hat Mahomes auch schon mit Kansas City triumphiert.

Ein echtes Märchen schreibt im Gegensatz zum schillernden Mahomes sein Gegenüber Brock Purdy. Er trägt den unrühmlichen Titel "Mr. Irrelevant", weil er im Draft 2022 als letzter (Nr. 262) und vermeintlich bedeutungsloser Spieler gezogen wurde. Sein Herz und sein Mut retteten das Finale, allein durch seine Läufe machte er gegen Detroit 49 Yards Raumgewinn.

Brock Purdy

Wer sind die weiteren Schlüsselspieler?

San Francisco hat die beste Offensive der NFL, mit so vielen Waffen und Allstar-Erfahrung wie kein anderes Team der Liga: die Receiver Aiyuk und Deebo Samuel, dazu Top-Running-Back Christian McCaffrey, Tight End George Kittle oder sogar der eigentlich primär zum Blocken eingesetzte Fullback Kyle Juszczyk sind allesamt brandgefährlich. Durch die Vielseitigkeit ihrer "Playmaker" ist die Offensive quasi nicht auszurechnen.

Bei den Chiefs steht neben "Rakete" Mahomes natürlich Dauerbrenner Travis Kelce im Fokus, seit 2014 ist er ein unfassbar zuverlässiger Punktelieferant und vor allem in der "Red Zone" eine absolute Bank. Mit Isiah Pacheco verfügt die Mannschaft dazu über einen explosiven Running Back. Der Top-Wide-Receiver trägt einen legendären Nachnamen, Rashee Rice (938 Yards und sieben Touchdwons) ist aber nicht verwandt mit Jerry Rice. Zu einem X-Faktor in einem engen Spiel könnte auch Kicker Harrison Butker werden.

Wie hart war der Weg der Finalisten zum Super Bowl?

Knallhart, vor allem am Ende, in den Conference Finals und davor in den Divisional Playoffs. Die Chiefs gewannen zuletzt ein enorm umkämpftes Spiel gegen die Baltimore Ravens mit 17:10 und brachten dabei das Kunststück zustande, in der kompletten zweiten Hälfte ohne eigenen Punkt zu bleiben. Die Rettung in diesem Spiel war die Kansas-Defense, die eine titelreife Leistung ablieferte. Noch enger war es zuvor gegen die Buffalo Bills, als im letzten Viertel der hauchdünne 27:24-Triumph der Chiefs feststand.

Richtig schwere Arbeit in den Divisional Playoffs mussten aber auch die 49ers verrichten, ehe sie die Green Bay Packers niedergerungen hatten. Noch wilder wurde es dann aber in den Conference Championships. San Francisco hatte die Partie eigentlich schon verloren, lag nach einer lausigen Leistung gegen die Detroit Lions mit 0:14 und 7:24 in Rückstand - ehe ein brillanter Brock Purdy und seine starke Offense das Match noch zum 34:31 drehten.

Was läuft in der Pregame- und Halftime-Show?

In der stets mit Hochspannung erwarteten Halftime-Show wird R&B-King Usher ( "Think Of You", "You Make Me Wanna...", "U Got It Bad" ) in Rihannas Fußstapfen treten. Darüber hinaus werden auf den Großleinwänden exklusive Trailerpremieren neuer Blockbuster und Serienstaffeln gezeigt. Vor dem Spiel tritt Gwen Stefani ("What You Waiting For") auf, deren Show live auf dem TikTok-Account der NFL gestreamt wird.

Was macht Taylor Swift beim Super Bowl?

Ihren Freund supporten. Tatsächlich hat das ohnehin schon weltweit überbordende Interesse an diesem größten Eintages-Sportevent der Welt nochmal drastisch zugenommen, seit die Verwicklung von Taylor Swift bekannt ist: Der größte Popstar der Gegenwart ist mit Chiefs-Tight-End Travis Kelce liiert.

Die spannende Frage, die Football-Amerika jetzt beschäftigt: Kann die Sängerin in Las Vegas dabei sein, obwohl sie 24 Stunden vor Spielbeginn ein Konzert in Tokio spielt? Ihre erlösende Antwort: Yes, she can . Mit ihrem eigenen Privatjet lässt sich Mrs. Swift nach Nevada fliegen und will pünktlich zum Kick-off am Start sein.