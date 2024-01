NFL-Wildcard-Weekend Chiefs gewinnen eisigen Playoff-Fight gegen Dolphins Stand: 14.01.2024 08:41 Uhr

Die Kansas City Chiefs haben der klirrenden Kälte im Arrowhead Stadium zum Playoff-Start der NFL getrotzt und die Divisional Round erreicht. Der Titelverteidiger um Star-Quarterback Patrick Mahomes besiegte am Samstagabend (13.01.2024, Ortszeit) bei minus 21 Grad Celsius die Miami Dolphins mit 26:7 und erreichte zum sechsten Mal in Folge das Viertelfinale der US-amerikanischen Football-Liga.

Mahomes warf für 262 Yards und einen Touchdown, Matchwinner war Kicker Harrison Butker mit vier verwandelten Field Goals. Die Chiefs streben den dritten Super-Bowl-Titel der vergangenen fünf Jahre an.

Mahomes' Helm bricht bei Eiseskälte

" Wir wussten, dass es kalt werden würde und wir mit Feuer ins Spiel gehen müssen ", sagte Chiefs-Spielmacher Patrick Mahomes, dessen Helm in einer Szene nach einem Zusammenstoß brach. " Es war so kalt, dass ein Stück herausgebrochen ist. Ich war etwas sauer, weil der Helm innen warm war und der Ersatzhelm die ganze Zeit in der Kälte lag. "

Die Chiefs dominierten das Spiel, das nach Angaben von US-Medien das viertkälteste in der NFL-Geschichte war, führten zur Halbzeit aber dennoch nur 16:7. Aus vier Angriffen mit Ballbesitz kurz vor der Endzone generierte die Offensive um Mahomes vor der Pause nur einen Touchdown.

Die Dolphins fanden allerdings selbst nie ihren Rhythmus und kamen einzig durch Tyreek Hill zu einem Touchdown. Hill hatte lange in Kansas City gespielt und mit dem Team vor seinem Wechsel nach Florida den Super Bowl gewonnen.

Texans überrollen Browns

Die Houston Texans setzten sich mit 45:14 gegen die Cleveland Browns durch und erreichten ebenfalls die zweite Runde auf dem Weg zum Super Bowl. Quarterback CJ Stroud kam im ersten Playoff-Spiel seiner Karriere schon in der ersten Halbzeit auf drei Touchdown-Pässe. Die Defensive der Gastgeber sorgte nach der Pause für die Entscheidung. Gleich zweimal fingen die Texans-Profis Pässe von Browns-Quarterback Joe Flacco ab und erzielten selbst Touchdowns.

Die Gegner der Texans und der Chiefs in der Divisional Round werden in den weiteren Spielen am Sonntag und Montag ermittelt.

Bills gegen Steelers wegen Schneesturm verschoben

Die für Sonntag angesetzte Partie zwischen den Buffalo Bills und den Pittsburgh Steelers wurde wegen eines angekündigten Schneesturms am Samstag auf Montagnachmittag (15.01.2024, 16.30 Uhr Ortszeit/22.30 Uhr MEZ) verschoben.

Playoffs NFL Heimteam Auswärtsteam Conference Ergebnis Houston Texans Cleveland Browns AFC 45:14 Kansas City Chiefs Miami Dolphins AFC 26:7 Dallas Cowboys Green Bay Packers NFC 14. Januar, 22.30 Uhr Detroit Lions LA Rams NFC 15. Januar, 2.00 Uhr Buffalo Bills Pittsburgh Steelers AFC 15. Januar, 22.30 Uhr Tampa Bay Buccaneers Philadelphia Eagles NFC 16. Januar, 2.15 Uhr Baltimore Ravens AFC als Sieger bereits fürs Viertelfinale qualifiziert San Francisco 49ers NFC als Sieger bereits fürs Viertelfinale qualifiziert