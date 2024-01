NFL-Playoffs Mahomes und Kelce bringen Kansas in den Super Bowl Stand: 29.01.2024 00:18 Uhr

Titelverteidiger Kansas City Chiefs steht im Super Bowl LVIII. Das Team um die Superstars Patrick Mahomes und Travis Kelce gewannen das AFC-Finale bei den Baltimore Ravens.

Im Duell der Top-Quarterbacks hatte Mahomes am Sonntag (28.01.2024) in Baltimore im Vergleich mit Ravens-Spielmacher Lamar Jackson beim 17:10 das bessere Ende für sich.

Im Regen von Baltimore gingen die Chiefs nach einem Mahomes-Pass auf Tight End Travis Kelce in Führung. Die Ravens konterten durch Zay Flowers, der einen Wurf über 30 Yards von Quarterback Lamar Jackson fing. Nach einem Lauf von Runningback Isiah Pacheco stellte Kansas City den alten Vorsprung wieder her, bis zur Pause erhöhten sie durch ein Field Goal auf 17:7. In Halbzeit zwei sicherte dann die Defensive der Chiefs den Einzug in das Endspiel. Die Ravens punkteten nur noch durch einen Kick von Justin Tucker.

Für die Chiefs ist es die vierte Super-Bowl-Teilnahme in den letzten fünf Jahren.