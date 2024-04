American Football Fragen und Antworten zum NFL-Draft 2024 Stand: 23.04.2024 22:29 Uhr

Der Start in die Saison der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL steht bevor. Drei Tage lang haben die Teams der Liga, Franchises genannt, Gelegenheit, sich mit Spielern zu verstärken. Dies geschieht nach einem ausgeklügelten System.

Der Draft wird von vielen Footballfans auf der ganzen Erde verfolgt, denn mit der richtigen Wahl könnte sich die Situation der Teams entscheidend verändern - schweißnasse Hände und ordentlich "Puls" bei den Fans sind garantiert. Sportschau.de mit dem Draft-FAQ 2024.

Um was geht es?

Bei den Drafts geht es für die Teams darum, sich die Dienste der Toptalente zu sichern. Zumeist handelt es sich um College-Abgänger, die bereits für Furore sorgten und die Qualität haben, in der besten Footballliga der Welt zu spielen.

Es können sich aber auch Talente für die Drafts bewerben, die noch nicht ganz zu Ende studiert haben und nicht so bekannt sind. Über deren Annahme für die Drafts entscheidet eine Jury.

Wer sind die Toptalente?

Das Augenmerk liegt wie immer auf den Quarterbacks, den Spielgestaltern, kreativen Köpfen, verlängerten Armen der Trainer bei der Umsetzung von Spielphilosophien oder Spielzügen. An allererster Stelle ist hier Caleb Williams zu nennen. Um den 22-Jährigen ist bereits einen Hype in den USA entstanden, seine Vermarktung läuft auf Hochtouren.

Zu den Favoriten für die Top-5-Picks gehören mit Drake Maye und Jayden Daniels zwei weitere Quarterbacks, aber auch Wide Receiver wie Marvin Harrison Jr. und Malik Nabers.

Wie laufen die drei Tage des Drafts ab?

Der Draft hat insgesamt sieben Runden. Es geht los in der Nacht vom 25. auf den 26. April (MESZ). In der 1. Runde haben die 32 Teams jeweils nacheinander die Gelegenheit, einen Spieler auszuwählen (Pick). Für diesen Pick stehen der Franchise genau zehn Minuten zur Verfügung, in denen die Wahl genannt werden muss. Danach ist das nächste Team an der Reihe.

Die Runden 2 und 3 finden dann am nächsten Tag (Nacht vom 26. auf den 27.) statt, in der dritten Nacht werden dann die Runden 4 bis 7 absolviert.

Die Nennungszeiten pro Wahl verringern sich übrigens von Runde zu Runde: Für die Picks der 2. Runde sind sieben Minuten Zeit, für die Runden 3 bis 6 jeweils fünf Minuten und für Pick Nr. 7 vier Minuten.

Nach welcher Reihenfolge dürfen die Teams wählen?

Die 32 Franchises werden nach ihrer Leistung in der Vorsaison gelistet. Dabei muss der Super-Bowl-Gewinner sich bis zum Ende gedulden, das erste Wahlrecht hat das schlechteste Team der Vorsaison. Der Grund dafür ist: Es soll Ausgeglichenheit hergestellt werden, schwächere Teams sollen die Chance haben, sich mit Toptalenten zu verstärken.

Genau dies ist der Plan der Chicago Bears, die darauf lauern, das Quarterback-Talent Caleb Williams zu draften. Der 22-Jährige wird bereits mit den absoluten Superstars der Szene wie Patrick Mahomes verglichen.

Warum tauchen manche Teams nicht oder doppelt in einer Runde auf?

In der ersten Runde des Drafts tauchen die Bears gleich mehrfach auf, haben also mehrere Gelegenheiten, Spieler zu wählen. Das liegt an den sogenannten Trades: Die Teams haben die Möglichkeit, Spieler untereinander zu tauschen oder auch die Picks an andere Teams abzugeben. Dies ist beispielsweise 2023 geschehen, als die Chicago Bears ihren ersten Pick mit den Carolina Panthers getauscht haben. Die Panthers schlossen die vergangene Saison als schlechtestes Team ab, nun dürfen die Bears dafür als Erste wählen.

Wie genau sieht die Reihenfolge aus?

1. Chicago B. 2. Washington C. 3. New England P. 4. Arizona C. 5. LA Chargers 6. NY Giants 7. Tennessee T. 8. Atlanta F. 9. Chicago B. 10. NY Jets 11. Minnesota V. 12. Denver B. 13. Las Vegas R. 14. New Orleans S. 15. Indianapolis C. 16. Seattle S. 17. Jacksonville J. 18.Cincinnati B. 19. LA Rams 20. Pittsburgh S. 21. Miami D. 22. Philadelphia E. 23. Minnesota V. 24. Dallas C. 25. Green Bay P. 26. Tampa Bay B. 27. Arizona C. 28. Buffalo B. 29. Detroit L. 30. Baltimore R. 31. SF 49ers 32. Kansas City C.

Teams, die keinen ersten Pick haben: Carolina Panthers, Cleveland Browns, Houston Texans.

Wo kann man die Drafts verfolgen?

Die erste Runde ist im TV bei "Nitro" zu verfolgen (25.04.2024, 1 Uhr), in den beiden kommenden Nächten streamt "RTL+" ab 0.30 Uhr bzw. ab 18 Uhr (Samstagabend).