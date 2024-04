Angebliches Rekord-Gehalt NFL-Star St. Brown bestätigt Vierjahresvertrag in Detroit Stand: 25.04.2024 12:14 Uhr

Football-Profi Amon-Ra St. Brown bleibt den Detroit Lions in der NFL treu - wohl mit rekordverdächtigem Gehalt.

Entsprechende Berichte über einen neuen Vertrag bis 2028 bestätigte der 24 Jahre alte Deutsch-Amerikaner bei Instagram. "Vier weitere Jahre", schrieb der Wide Receiver zum gleichlautenden Inhalt seiner kurzen Videobotschaft. Der Sohn einer Leverkusenerin und eines Amerikaners läuft seit 2021 für die Lions auf und ist einer der besten Passempfänger der Liga.

Bestbezahlter Wide Receiver?

Zuvor hatten unter anderem ESPN und NFL-Reporter Ian Rapoport berichtet, St. Brown werde bis zum Vertragsende 2028 insgesamt 120 Millionen Dollar (rund 112 Millionen Euro) kassieren, davon 77 Millionen Dollar garantiert.

Mit einem Jahresgehalt von durchschnittlich 30 Millionen Dollar würde St. Brown zum bestbezahlten Wide Receiver der NFL aufsteigen- teurer als Tyreek Hill, teurer auch als Davante Adams, teurer als Cooper Kupp und CeeDee Lamb. Die Zahlen kommentierten bisher weder St. Brown noch die Lions.

Motivierende Draft-Liste

Beim Draft 2021 hatte St. Brown lange warten müssen, war erst in der vierten Runde an Position 112 an die Lions gegangen. Sauer nahm er das mangelnde Interesse der Klubs damals zur Kenntnis und schrieb eine Liste in sein Notizbuch: die Namen der 16 Receiver, die vor ihm ausgewählt wurden. Vor jeder Trainingseinheit las er sie sich als Ansporn dreimal vor. Die Genugtuung dürfte groß sein, St. Brown hat sie hinter sich gelassen.

Nicht nur wegen des ersten "Big Deals" ist das so, sondern auch sportlich. St. Brown ist bevorzugtes Passziel von Quarterback Jared Goff, seine Zahlen gingen seit der Rookie-Saison stetig nach oben. Seine Catches stiegen von 90 (21/22) über 106 (22/23) auf 119 (23/24), seine Touchdowns von fünf über sechs auf zehn, seine Yards von 912 über 1.161 auf 1.515. Die Kurve steigt, und es ist kein Ende in Sicht.

Super Bowl knapp verpasst

Dass Detroit zu Jahresbeginn seinen ersten Playoff-Sieg seit mehr als 30 Jahren feierte, dann bis in die Conference Championships vordrang und nur knapp den Sprung in den Super Bowl verpasste, hat auch viel mit St. Brown zu tun. Deshalb war klar, dass die Lions mit dem Aufsteiger verlängern würden, und es war auch klar, dass die Franchise dafür tief in die Tasche greifen muss.

Zielspieler St. Brown, dessen älterer Bruder Equanimeous (27) zuletzt von den Chicago Bears zu den New Orleans Saints gewechselt war, soll nicht nur dabei helfen, dass das Team aus der Motor City es erstmals in den Super Bowl schafft. Er soll dabei helfen, die Vince Lombardi Trophy nach Detroit zu bringen.