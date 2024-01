NFL-Rookie vor Play-offs Quarterback Stroud - durchs Leben gekratzt und gebissen Stand: 12.01.2024 13:54 Uhr

Der Quarterback der Houston Texans gilt als Favorit auf die Auszeichnung als NFL-Rookie der Saison. Der junge Spielmacher C.J. Stroud steht vor dem ersten Play-off-Spiel seiner Karriere und trifft mit seinen Texans auf die Cleveland Browns. Dass Stroud ein Star in der erfolgreichsten Sportliga der Welt werden würde, war lange fast unvorstellbar.

Eine verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit: 0,078 Prozent. Diese krumme Zahl stand schwarz auf einem Whiteboard im Klassenzimmer. Im ersten Highschool-Jahr in South Carolina, im Leben des jungen Schülers C.J. Stroud.

Sein Mathelehrer hatte ihm vorgerechnet, wie klein die Chance sei, später mal in der NFL oder NBA als Profi sein Geld zu verdienen. Statistisch betrachtet zumindest.

Acht Jahre später steht fest: Aus 0,078 wurden in C.J. Strouds Fall 100 Prozent. Alle Experten rechnen sogar fest damit, dass Stroud in Kürze am Ende seiner ersten Saison in der NFL die Auszeichnung als bester Rookie dieser Spielzeit erhalten wird.

Stroud fordert mit den Texans defensivstarke Browns

Und Stroud will noch mehr: Am Samstag (22.30 Uhr deutscher Zeit) trifft er in seinem ersten Playoff-Spiel überhaupt mit den Houston Texans auswärts auf die Cleveland Browns. Der 22-jährige Quarterback hat sein Team in beeindruckender Weise durch die Saison bis hierhin geführt. Im regulären Saisonverlauf unterlagen die Texans den Browns, doch Stroud verpasste das Spiel aufgrund einer Gehirnerschütterung.

0,078 Prozent dürften in Strouds Fall sogar eine gut gemeinte Berechnung gewesen sein. Denn in seiner Jugendzeit hatte er mit zahlreichen Rückschlägen und Herausforderungen zu kämpfen. "Mein Leben war eine Achterbahnfahrt. Ich bin in die Hölle und wieder zurück", sagte Stroud.

C.J. Strouds Vater sitzt bis heute im Gefängnis

Mit 13 ändert sich sein Leben nachhaltig. Sein Vater Coleridge Stroud III muss ins Gefängnis, wird zu einer Haftstrafe von 38 Jahren verurteilt. Autodiebstahl, Kidnapping, Raub und Flucht vor einem Beamten sowie sexuelle Nötigung werden Coleridge Stroud III angelastet. Er wird nicht zum ersten Mal verurteilt und so greift die in South Carolina strenge Gesetzgebung. C.J. Strouds Vater wird erst 2040 wieder auf freiem Fuß sein.

Für den jungen Coleridge Bernard, wie C.J. mit vollem Namen heißt, beginnt mit der Haftstrafe für seinen Vater ein langer Kampf. Seine Familie hat große finanzielle Schwierigkeiten, steht dicht davor, obdachlos zu werden, zieht mehrfach um. Wegbegleiter beschreiben den Jugendlichen C.J. Stroud rückblickend als wütend und orientierungslos.

"Das ist die typische Geschichte eines schwarzen Jungen, werden viele sagen. Aber das ist es nicht", erzählt C.J. Stroud heute. "Es war hart. Du willst solche Sachen nicht erleben und sehen. Ich war jung und musste schnell erwachsen werden. Verdammt schnell." Der Sport wird für Stroud dabei zum Ventil, zur Flucht aus dem rauen Alltag.

C.J. Stroud

Stroud spielt Football, mit gebrauchten Schuhen, die ihm nicht richtig passen. Geld für neue Treter hat seine Familie nicht. Die Folge: Blasen an den Füßen.

Der Legende nach soll Stroud sogar mit nur einer Kontaktlinse gespielt haben, weil die Dollars für die verloren gegangene Linse ebenfalls fehlten. Im letzten High School Jahr erobert sich Stroud den Posten als Stammspieler auf der Quarterback-Position. Der Rest ist Geschichte.

Stroud erlaubt sich kaum Interceptions

Die Ohio State University entdeckt das Talent, dort entwickelt sich Stroud zu einem der besten Nachwuchsspieler der Nation. Vergangenes Jahr wählten die Texans ihn als zweiten Spieler im NFL Draft aus. Und mit Stroud wurde Houstons Offensive zum verlässlichen Punktelieferant. Stroud warf über 4.000 Yards Raumgewinn und 23 Touchdowns.

Vor allem aber erlaubte er sich nur fünf Interceptions, also Fehlpässe zum Gegner. Der beste Wert aller regelmäßig eingesetzten Quarterbacks in der NFL in dieser Saison.

C.J. Stroud wirft

Körperlich optimale Voraussetzungen

Dass C.J. Stroud einmal so erfolgreich werden würde, ist bemerkenswert. Seine körperlichen Voraussetzungen aber sind optimal. 1,91 Meter Körpergröße, 97 Kilogramm Körpergewicht und ein Arm, mit dem er sehr akkurat und verlässlich werfen kann.

Dazu kommt eine ausgezeichnete athletische Grundverfassung. Körperlich gab es keine Zweifel an Stroud. Vor allem seine Coolness in kritischen Spielsituationen zeichnete den Quarterback in dieser Saison aber aus.

Stroud: "Durchs Leben gekratzt und gebissen"

Vielleicht auch, weil Stroud in seinem Leben schon so viel erlebt hat. "Wenn man sich durchs Leben gekratzt und gebissen hat, mit all dem, was mir widerfahren ist, dann regelt sich das mit dem Football von selbst", sagte Stroud. Vielleicht auch diesen Samstag gegen die Cleveland Browns, bei denen mit dem 38-jährigen Joe Flacco so etwas wie der komplette Gegenentwurf zu Stroud auf der Quarterbackposition spielt.

C.J. Stroud hat übrigens den Kontakt zu seinem Highschool-Mathelehrer nicht abreißen lassen. Über den Mann, der einst die Wahrscheinlichkeit mit 0,078 Prozent berechnete, sagt der Football-Senkrechtstarter: "Er ist so etwas wie mein größter Fan geworden."