American Football Alles Wichtige zum Start in die NFL-Playoffs Stand: 12.01.2024 14:12 Uhr

In der National Football League (NFL) ist die reguläre Saison vorbei, nun beginnen die Playoffs - Ziel ist der Superbowl LVIII am 11. Februar 2024 im Allegiant Stadium im US-Bundesstaat Nevada.

Die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wer ist schon eine Runde weiter?

Die Baltimore Ravens, Nummer eins der American Football Conference (AFC), und die San Fransisco 49ers, Nummer eins der National Football Conference (NFC), stehen als einzige Teams bereits im Viertelfinale. Beide Klubs haben sich als jeweils beste Division-Gewinner ihrer Conference ein Freilos verdient.

Wie laufen die NFL-Playoffs ab?

Los geht es ab Samstag (13.01.2024) mit dem Wildcard-Weekend. Die übrigen sechs Division-Sieger treffen bis zum 16. Januar auf Teams mit einer Wildcard, die Gewinner dieser Runde komplettieren das Viertelfinale, die Divisional Round (20./21. Januar). Danach folgen das Halbfinale (28./29. Januar) und der Super Bowl LVIII in der Nacht zum 14. Februar. Im Finale treffen die Sieger der AFC und der NFC aufeinander.

Wildcard Round - wer gegen wen?

Die erste Runde der Playoffs wird auch "Wild Card Games" bezeichnet. Während die Sieger der AFC und der NFC also ein Freilos haben und erst in der zweiten Runde einsteigen, spielen die anderen sechs Mannschaften aus der jeweiligen Division bereits in der ersten Runde der NFL-Playoffs gegeneinander.

Der Modus so aus: Das zweitbeste Team der jeweiligen Conference spielt gegen das siebtbeste, das drittbeste gegen das sechstbeste, die Nummer 4 der Regular Season gegen die Nummer 5. Das Team mit der besseren Bilanz aus der bisherigen Saison hat Heimrecht. Die Sieger der Wildcard Round sind weiter in der Divisional Round.

Playoffs NFL Heimteam Auswärtsteam Conference Datum, Uhrzeit (MEZ) Houston Texans Cleveland Browns AFC 13. Januar, 22.30 Uhr Kansas City Chiefs Miami Dolphins AFC 14. Januar, 2.00 Uhr Buffalo Bills Pittsburgh Steelers AFC 14. Januar, 19 Uhr Dallas Cowboys Green Bay Packers NFC 14. Januar, 22.30 Uhr Detroit Lions LA Rams NFC 15. Januar, 2.00 Uhr Tampa Bay Buccaneers Philadelphia Eagles NFC 16. Januar, 2.15 Uhr Baltimore Ravens AFC als Sieger bereits fürs Viertelfinale qualifiziert San Fransisco 49ers NFC als Sieger bereits fürs Viertelfinale qualifiziert

Welche Highlights gibt es?

Mit Spannung erwartet wird das Aufeinandertreffen zwischen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins (Sonntag/02.00 Uhr MEZ). Ein Titelkandidat verabschiedet sich früh, dazu gibt es extreme Temperaturen. Bis zu minus 20 Grad könnten im Arrowhead Stadium herrschen.

Dagegen ist es in Miami derzeit mit über 20 Grad plus angenehm warm - eine schwierige Umstellung. Anfang November waren beide Teams in Frankfurt im ersten von zwei Deutschland-Gastspielen gegeneinander angetreten, die Chiefs gewannen 21:14.

Wer ist Titelfavorit in der NFL?

Abgesehen von den in der regular season bärenstarken Ravens und 49ers ist mit den Chiefs (wie fast immer) zu rechnen, auch wenn die Mannschaft um Star-Quarterback Patrick Mahomes in dieser Saison ungewohnt häufig Schwächen zeigte. Mit im Mix sind auch die Dolphins und die Dallas Cowboys um Dak Prescott.

Kansas-Star Patrick Mahomes mit Chefcoach Andy Reid

Dagegen stürzten die Philadelphia Eagles zuletzt nach eindrucksvollem Start total ab. Völlig abschreiben sollte man den Finalisten des Vorjahres aber nicht.

Welche Deutschen sind dabei?

Großer Moment für Amon-Ra St. Brown: Der Deutsch-Amerikaner feiert sein Playoff-Debüt mit den Detroit Lions und trifft auf die LA Rams. In seinem dritten Jahr darf der hochbegabte 24-Jährige nun endlich in der Crunchtime der US-Profiliga mitmischen. Zuvor hatten die Lions auch mit ihm ihre miese Serie fortgesetzt. 2017 absolvierte der Klub sein bislang letztes Play-off-Spiel, einen Sieg gab es seit 1991 nicht mehr.

Sein älterer Bruder Equanimeous (Chicago Bears) sowie Jakob Johnson (Las Vegas Raiders), Devery Hamilton (New York Giants) und David Bada (Washington Commanders) haben mit ihren Teams dagegen die Qualifikation verpasst.

Der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown, Wide Receiver der Detroit Lions.

Wann und wo findet der Super Bowl statt?

Das Endspiel der Saison 2024, der Super Bowl LVIII, wird am 11. Februar 2024 im Allegiant Stadium im US-Bundesstaat Nevada ausgetragen. Das Stadion ist die Heimspielstätte für die Las Vegas Raiders mit einer Kapazität von 72.000 Plätzen.

Die Gesamtdauer eines Super Bowl-Events, einschließlich Spielzeit, Werbepausen und Halbzeitshow, wird zwischen 3,5 und 4 Stunden dauern. In der Halbzeit wird RnB-Sänger Usher in Las Vegas auftreten. Im Vorjahr sorgte Rihanna für eine mitreißende Performance.

Wer überträgt die NFL-Spiele?

RTL zeigt am Wochenende alle sechs Spiele live im Free-TV, dazu auch online bei RTL+ im Stream. Auf der Streaming-Plattform DAZN sind ebenfalls alle Partien zu sehen.