NFL Cowboys holen knappen Sieg gegen Chargers Stand: 17.10.2023 07:47 Uhr

Die Dallas Cowboys haben ein umkämpftes NFL-Spiel gegen die Los Angeles Chargers gewonnen und den wichtigen vierten Saisonsieg eingefahren. Beim 20:17 am Montagabend (Ortszeit) mussten die Cowboys bis zu einem Fehlpass von Chargers-Quarterback Justin Herbert 89 Sekunden vor Schluss zittern.

Danach konnten die Gäste die Uhr runterlaufen lassen und den Erfolg feiern, der ihre Playoff-Chancen deutlich erhöhte. Herbert war im Angriff zuvor zu Boden gerissen worden und traf unmittelbar danach die folgenschwere Entscheidung zu einem riskanten Pass.

Chargers vor Zitterpartie um die Playoffs

«Die Jungs haben gekämpft. Wir wussten, dass das ein echt starkes Team ist. Die Jungs haben sich den Hintern aufgerissen in der Abwehr und im Angriff. Wir bewegen uns nach vorne, das war großartig vor der Pause», sagte Cowboys-Spielmacher Dak Prescott bei ESPN. Dallas hat am kommenden Wochenende spielfrei. «Das hört sich so an, als können wir diese Woche genießen, gesund werden und dann mehr Siege sammeln.»

Mit dem Sieg liegt das Team in der NFC East nur noch einen Sieg hinter den Philadelphia Eagles. Diese hatten am Sonntag bei den New York Jets überraschend ihre erste Niederlage der Saison kassiert (14:20).

Die Chargers dagegen sind mit drei Niederlagen in fünf Spielen erneut auf einem Weg, der die Playoffs zu einer Zitterpartie werden lassen wird - und als nächstes geht es gegen die formstarken Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes.

Harris aus Krankenhaus entlassen

NFL-Profi Damien Harris von den Buffalo Bills ist nach seinem Zusammenstoß im Spiel gegen die New York Giants offenbar auf dem Weg der Besserung. "Damien Harris ist aus dem Krankenhaus entlassen worden und ruht sich zu Hause aus", sagte Bills-Trainer Sean McDermott am Montag: "Er befindet sich im Gehirnerschütterungsprotokoll und hat eine Nackenverstauchung, aber er scheint heute guter Dinge zu sein."

Running Back Harris war am Sonntagabend beim Erfolg gegen New York (14:9) nach einem Zusammenprall mit einem Verteidiger auf dem Feld liegen geblieben und dort minutenlang behandelt worden. Im Anschluss wurde er auf einer Trage in einen Rettungswagen verlegt.

Die beängstigenden Szenen erinnerten an Buffalo-Teamkollege Damar Hamlin, der Anfang des Jahres einen Herzstillstand auf dem Feld erlitten hatte. Seit gut zwei Wochen nimmt dieser wieder am aktiven Spielbetrieb teil.