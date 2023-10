NFL Chiefs-Serie hält auch gegen Lieblingsgegner Denver Stand: 13.10.2023 07:27 Uhr

Die Kansas City Chiefs sind in der NFL weiter nicht aufzuhalten. In der Nacht auf Freitag (13.10.2023/MESZ) feierte das Team um Quarterback Patrick Mahomes in der US-Football-Profiliga den fünften Sieg in Folge - gegen Lieblingsgegner Denver Broncos. Der Titelverteidigter entschied dieses Duell beim 19:8 zum 16. Mal hintereinander für sich, es ist die längste aktive Serie in der Liga.

Anders als so oft war aber nicht Mahomes der entscheidende Mann, sondern die Defensive der Chiefs sorgte für den Sieg. Die Verteidigung bescherte Broncos-Spielmacher Russell Wilson einen schwarzen Abend, er kam nur auf 95 Passyards, zwei Bälle fingen die Kansas-Verteidiger direkt von ihm ab. In der Offense war Harrison Butker mit vier Field Goals - inklusive einem zum Schluss der ersten Halbzeit aus 60 Yards - überragend, Mahomes brachte 30 von 40 Pässen für 306 Yards an seine Mitspieler und kam auf einen Touchdown.

Mahomes begeistert von eigener Defensive

" Wir haben das Talent als Gesamtpaket. Es geht darum, wie wir die kleinen Dinge umsetzen und das Team sein können, das wir sein wollen ", sagte Mahomes und lobte seine Defense. " Als Offensivspieler möchte ich viele Punkte sehen, aber es ist toll zu sehen, wie die Defense ein gutes Team in Schach hält. " Während die Chiefs mit einer Bilanz von 5:1 auf dem Weg in die Playoffs sind, droht den Broncos (1:5) das schnelle Aus.