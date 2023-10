NFL NFL-Profi Hamlin ist zurück - und siegt Stand: 01.10.2023 23:03 Uhr

Ein kleines Football-Wunder ist vollbracht - neun Monate nach seinem Herzstillstand hat Damar Hamlin wieder erste NFL-Snaps absolviert. Der Safety von den Buffalo Bills wurde im Heimspiel gegen die Miami Dolphins (48:20) am Sonntag (01.10.23) im Highmark Stadium stürmisch gefeiert.

"Schön, dass Du wieder da bist, Nummer drei!" , schrieben die Bills bei X. Hamlins Herz war am 2. Januar im Spiel bei den Cincinnati Bengals stehengeblieben. Der heute 25-Jährige wurde noch auf dem Feld reanimiert und später im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt. Die gesamte Liga stand unter Schock.

Dreieinhalb Monate nach seinem Zusammenbruch hatte Hamlin wieder Grünes Licht von den Ärzten erhalten und die Arbeit für sein Comeback aufgenommen.

Ehrenrunde und Abklatschen mit den Fans

Ende August schaffte er es in den 53er-Saisonkader der Bills, bereits in der Preseason hatte er auf dem Feld gestanden. Am Sonntag ersetzte er den verletzten Jordan Poyer, schon beim Aufwärmen lief er eine Ehrenrunde und klatschte mit den Bills-Fans am Spielfeldrand ab - und durfte sich über einen klaren Sieg freuen.

Equanimeous St. Brown verliert mit den Bears knapp

21 Punkte Vorsprung im dritten Viertel haben den Chicago Bears gegen die Denver Broncos nicht zum ersten Saisonsieg in der NFL gereicht. Das Team, bei dem der Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown zum ersten Mal in dieser Saison einen Pass fing, gab am Sonntag ein 28:7 noch aus der Hand und verlor gegen die zuvor ebenfalls sieglosen Broncos 28:31.

Broncos-Quarterback Russell Wilson kam am Ende auf drei Touchdownpässe und hatte damit einen weniger als Justin Fields. Der Bears-Spielmacher leistete sich in der Schlussphase aber einen Fehlpass und besiegelte damit die vierte Niederlage im vierten Saisonspiel der Bears - und saisonübergreifend bereits die 14. Pleite in Serie.

Philadelphia Eagles mit vier Siegen

Als einzige Mannschaft der Liga bei bereits vier Siegen stehen die Philadelphia Eagles. Der Super-Bowl-Teilnehmer der vergangenen Saison musste beim 34:31 gegen die Washington Commanders dafür aber in die Verlängerung.

Für die Cincinnati Bengals geht die Serie an Enttäuschungen dagegen weiter. Gegen die Tennessee Titans unterlag der Super-Bowl-Teilnehmer von vor zwei Jahren 3:27 und steht bei bereits drei Niederlagen in vier Spielen. Titans-Runningback Derrick Henry hatte einen Touchdown-Lauf und verbuchte zudem einen Touchdown-Pass. Der an der Wade verletzte Bengals-Quarterback Joe Burrow blieb bei lediglich 165 Yards durch Pässe.