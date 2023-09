Kantersieg mit 70 Punkten Dolphins gegen Denver im Punkte-Rausch Stand: 24.09.2023 22:35 Uhr

Die Miami Dolphins haben in der National Football League (NFL) ihre starke Frühform auch am 3. Spieltag unter Beweis gestellt. Gegen die Denver Broncos feierte das Team aus Florida einen überragenden 70:20 (35:13)-Sieg und hat nach drei Spielen noch eine weiße Weste.

Vor allem dank Quarterback Tua Tagovailoa ließen die Dolphins am Sonntag (24.09.2023) den Gästen keine Chance. Allein in der ersten Halbzeit brachte der 25-Jährige alle 16 Pässe zum Mitspieler und legte zwei Touchdowns auf. Beim ersten fand er mit einem 54-Yards-Pass Star-Receiver Tyreek Hill, der mit seinem enormen Tempo allen entwischte und den Ball zu seinem bereits vierten Saison-Touchdown in die Endzone brachte.

Danach spielten sich die Dolphins in einen Rausch. Am Ende hatte Tagovailoa vier Touchdown-Pässe geworfen. Zwei davon brachte Rookie De'Von Achane über die Linie. Mehr Punkte in einem NFL-Spiel waren zuletzt Washington 1966 beim 72:41 gegen die New York Giants gelungen. Den Punkterekord halten die Chicago Bears, die im Finale 1940 mit 73:0 gegen Washington gewonnen hatten.

Punt-Return-Touchdown reicht Saints nicht

Einen Rückschlag mussten die New Orleans Saints hinnehmen. Beim 17:18 (17:0) bei den Green Bay Packers sorgte unter anderem Rashid Shaheed mit einem Punt-Return-Touchdown über 75 Yards für eine klare Pausenführung - die die Packers aber in einem überragenden Schlussviertel noch drehten.

Romeo Doubs brachte 2:56 Minuten vor dem Ende einen Pass von Jordan Love zum siegbringenden Touchdown in die Endzone.

Schwarze Jets-Serie gegen New England geht weiter

Die New York Jets kommen nach der Verletzung von Star-Quarterback Aaron Rodgers nicht in die Spur. Gegen Angstgegner New England Patriots kassierten die Jets beim 10:15 (3:13) ihre zweite Saison-Niederlage. Gegen die Patriots gab es seit 2015 damit in der NFL keinen Sieg mehr.

Einen Rückschlag mussten auch die ambitionierten Baltimore Ravens hinnehmen. Gegen die Indianapolis Colts kassierte das Team von Quarterback Lamar Jackson mit 19:22 (19:19, 7:13) nach Verlängerung die erste Saison-Niederlage. Auch die mit zwei Siegen gestarteten Washington Commanders sind nach einem 3:37 (0:16) gegen Superbowl-Kandidat Buffalo Bills wieder auf dem Boden der Tatsachen.

Die Houston Texans sorgten mit einem 37:17 (17:0) bei den bei den Jacksonville Jaguars für eine Überraschung.