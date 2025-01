Nachtslalom Straßer hat das Schladming-Triple vor Augen Stand: 29.01.2025 18:51 Uhr

Vorjahressieger Linus Straßer greift beim Nachtslalom in Schladming nach seinem ersten Saisonsieg. Der Münchner führt vor dem zweiten Durchgang.

Platzt ausgerechnet auf der Planai der Knoten für Straßer? Der 32-Jährige wartet in dieser Saison noch auf sein erstes Podest, in Schladming hat er nun sogar den Sieg vor Augen. Es wäre sein dritter nach 2022 und 2024.

Straßer kam beim prestigeträchtigen "Night Race" in der Steiermark am Mittwoch (29.01.2025) einmal mehr bestens zurecht und führt das Klassement vor dem zweiten Lauf (20.15 Uhr im Livestream) vor dem Norweger Timon Haugan (+ 0,31 Sekunden) und Loic Meillard aus der Schweiz (+ 0,36) an. " Es war cool gefahren ", freute sich der deutsche Vorzeigefahrer im BR-Interview. " Ich habe es genauso umgesetzt, wie ich es mir vorgenommen habe - nicht zu kompliziert und mit relativ wenig Aufwand. "

Straßer mit der 1 auf die 1

Mit der Startnummer 1 hatte Straßer direkt das erste Zeichen an diesem Abend gesetzt. Auf der sehr glatten Piste zeigte er im eng gesteckten Kurs vor den Augen von Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann vor allem im oberen Teil einen dynamischen Auftritt und leistete sich nur kurz vor dem Ziel einen kleinen Wackler. Was seine Zeit wert sein sollte, zeigte sich gleich im Anschluss. Manuel Feller, Slalom-Gesamtsieger der Vorsaison, war bereits fast eine halbe Sekunde langsamer, Routinier Henrik Kristoffersen sogar mehr als eine Sekunde.

Auch in der Folge biss sich die Konkurrenz an Straßers 50,25 Sekunden die Zähne aus. Am nähesten kamen ihm noch Haugan und Meillard. Beide liegen - wie auch Feller (+ 0,46) und Atle Lie McGrath (+ 0,49) - noch aussichtsreich im Rennen. Der vierfache Saisonsieger Clement Noel (Frankreich) hat als Sechster 0,71 Sekunden Rückstand. Lucas Pinheiro Braathen, seit dieser Saison für Brasilien unterwegs und bereits zweimal auf dem Treppchen, schied dagegen bereits nach der ersten Zwischenzeit aus. Im Anschluss saß der 24-Jährige völlig konsterniert im Zielbereich.

Tremmel, Himmelsbach und Meisen scheitern

Im Gegensatz zum Riesenslalom am Vortag, als Regen und Nebel für schwierige Bedingungen sorgten, waren die äußeren Umstände dieses Mal deutlich besser. Dennoch gab die Piste Stück für Stück nach, was es für die Fahrer mit höheren Startnummern schwierig machte. So auch für Anton Tremmel (+ 3,80), Fabian Himmelsbach ( +3,99) und Adrian Meisen (+ 4,51), die es mit deutlichem Rückstand allesamt nicht in den zweiten Durchgang schafften.

Straßer wartet in dieser Saison noch auf sein erstes Podest. Nach durchwachsenem Start konnte er sich zuletzt immer weiter steigern und verpasste in Adelboden und Kitzbühel nur knapp die Top 3. In der vergangenen Saison war Straßer nach seinen Siegen auf der Streif und in Schladming lange im Rennen um die kleine Kristallkugel, musste letztlich aber Feller den Vortritt lassen.