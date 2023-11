Ticker, Livestreams und Zeitplan So läuft die Wintersport-Woche bei der Sportschau Stand: 14.11.2023 16:21 Uhr

Der Wintersport nimmt langsam Fahrt auf. Zwei weitere Sportarten starten in den Winter. Es gibt einen neuen Matterhorn-Versuch - diesmal der Frauen. Die Alpin-Männer reisen für einen Slalom ins Ötztal. Wir sind bei den Alpin-Rennen sowie beim Skeleton und Bob in China mit Livestreams dabei.

Nächster Versuch für die Matterhorn-Premiere: Nach der Absage der Männer-Rennen am vergangenen Wochenende versuchen sich die Frauen in dieser Woche am historisch ersten Alpin-Weltcup in Zermatt. Am Samstag (18.11.2023) und Sonntag um 11.45 Uhr steht jeweils ein Rennen auf dem Programm. Die überhaupt erste Abfahrt in zwei Ländern wird es aber nicht geben, die Frauen-Abfahrt findet ausschließlich auf der italienischen Seite in Cervinia statt.

Alpin-Männer: Slalom in Gurgl

Eine Woche, nachdem die Männer aus Zermatt tatenlos wieder abreisen mussten, hoffen sie nun im österreichischen Gurgl auf ihr erstes Weltcup-Rennen der Saison. Am Samstag steht hier ab 10.45 Uhr ein Slalom auf dem Programm - er wird live im BR Fernsehen, in der Mediathek und auf sportschau.de zu sehen sein.

Skeleton- und Bob-Weltcup startet

In China starten der Skeleton- und Bob-Weltcup in die neue Saison – allerdings ohne die Bob-Frauen. Der Weltcup im Monobob und Zweierbob der Frauen wurde abgesagt, weil sich zu wenig Starterinnen angemeldet hatten. Für Weltmeisterin Kim Kalicki und Co. geht es nun erst Anfang Dezember im französischen La Plagne los.

Dafür legen die Skeleton-Piloten und Bob-Männer los. Drei deutsche Skeletonis und zwei deutsche Männer-Schlitten haben sich auf den Weg auf die Olympiabahn von Peking 2022 gemacht. Im Skeleton sind am Freitag die Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison, Christopher Grotheer und Tina Hermann, sowie Weltmeisterin Susanne Kreher gefordert - ab 7 Uhr im Livestream bei sportschau.de und in der Mediathek.

Bob: Zwei deutsche Schlitten in China

Im Bob starten Zweier-Weltmeister Johannes Lochner und Vierer-Weltmeister Francesco Friedrich in Yanqing. Die Zweier-Wettkämpfe finden am Freitag, die Vierer-Wettkämpfe am Samstag und Sonntag statt. Für alle anderen deutschen Skeleton- und Bobfahrer geht es am Wochenende in Winterberg um deutsche Meistertitel – die Rennen auf der WM-Bahn 2024 dienen auch als ein Teil der internen deutschen Weltcup-Selektion.

Auch Eisschnellläufer in China

Wie die Bobfahrer tragen auch die Eisschnellläufer auf der Olympiabahn von 2022 ihren Weltcup aus. In Peking stehen von Freitag bis Sonntag unter anderem Rennen vom 500-Meter-Sprint bis zur 5.000-Meter-Langstrecke sowie Massenstarts und Teamsprints an.

Wintersport-Fahrplan für das Wochenende 17. bis 19.11.2023 Tag Startzeit Wettbewerb In der Sportschau Freitag, 17.11. 3 Uhr Bob-Zweier, Männer, Yanqing 7 Uhr Skeleton, Männer, Yanqing Livestream 11 Uhr Skeleton, Frauen, Yanqing Livestream und Live-Ticker Samstag, 18.11. 10.45 Uhr Ski Alpin, Männer, Slalom Gurgl, 1. Durchgang BR-Fernsehen und Live-Ticker 11 Uhr Viererbob Männer Yanqing Livestream und Live-Ticker 11.45 Uhr Ski Alpin, Frauen, Abfahrt, Zermattt BR-Fernsehen und Live-Ticker 13.45 Uhr Ski Alpin, Männer, Slalom Gurgl, 2. Durchgang BR-Fernsehen und Live-Ticker Sonntag, 19.11. 11 Uhr Viererbob Männer Yanqing Livestream und Live-Ticker 11.45 Uhr Ski Alpin, Frauen, Abfahrt, Zermatt Livestream und Live-Ticker