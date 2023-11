Slalom 1. Lauf Straßer patzt in Gurgl und liegt weit zurück Stand: 18.11.2023 12:28 Uhr

Beim Slalom-Auftakt in Gurgl leistet sich Linus Straßer einen folgenschweren Fehler. Der DSV-Topfahrer ist nach dem ersten Durchgang weit zurück, will aber dennoch das Podest noch angreifen.

Linus Straßer hat beim ersten Männer-Weltcuprennen der Saison wenig Hoffnung auf einen Podiumsplatz. Bei der Premiere in Gurgl/Österreich liegt der Münchner nach einem Fahrfehler im ersten Slalom-Durchgang nur auf dem 14. Platz. Sein Rückstand zur Spitze beträgt bereits 1,67 Sekunden.

Straßer war mit großer Vorfreude in den "Traum-Auftakt" in Gurgl gegangen. "Der Hang schaut traumhaft aus, da ist alles drin", sagte der Fahrer vom TSV 1860 München vorab. Erstmals in seiner Karriere eröffnete Straßer ein Weltcup-Rennen, doch schon nach acht Toren folgte der Schock: Ein Innenski-Fehler kostete Straßer viel Zeit.

"Ziemlich dumm": Straßer zu aggressiv

"Das war ziemlich dumm. Ich wollte angreifen, aber das war ein bisschen too much", analysierte Straßer im Anschluss: "Danach hab ich meinen Plan über Bord geschmissen und geschaut, dass ich den Ski laufen lasse." Trotz seines Fehlers lag Straßer nur 0,67 Sekunden hinter Platz drei und war entsprechend optimistisch: "Da ist noch was drin."

Auch ARD-Wintersport-Experte Felix Neureuther befand, dass Straßer trotz seines Fehlers noch voll mit dabei ist: "Linus war der Einzige, der unten mit Manuel Feller hätte mitfahren können." Der Österreicher Feller lag vor heimischen Publikum nach einer starken Fahrt zur Halbzeit mit einer Sekunde Vorsprung auf Rang eins.

Holzmann einen Platz hinter Straßer

Der zweite Deutsche, Sebastian Holzmann, erwischte einen soliden Lauf und liegt einen Platz hinter Straßer auf Rang 15. Linus Witte und Anton Tremmel schieden beide im ersten Durchgang nach Fahrfehlern früh aus.