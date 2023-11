Auftakt Abfahrt-Weltcup Auch Frauen-Rennen am Matterhorn abgeagt Stand: 18.11.2023 11:17 Uhr

Der Wettergott am Matterhorn meint es nicht gut. Nach dem Männer-Rennen wurde auch die Abfahrt der Frauen wegen extremen Windes abgesagt.

Ursprünglich sollte das Auftaktrennen im Abfahrts-Weltcup der Frauen am Samstag (18.11.) um 11.45 Uhr starten. Wegen extrem starken Windes verlegten die Organisatoren den Start erst auf 12.30 Uhr, am Vormittag folgte dann die komplette Absage. Ob das zweite geplante Rennen am Sonntag stattfindet, ist offen.

Schon vor einer Woche hatten zu starker Schneefall und Wind die geplanten Rennen der Männer am Matterhorn verhindert. Die erste Zwei-Länder-Abfahrt in der Weltcup-Geschichte von der Schweiz nach Italien, ein Prestige-Event der FIS, fiel dem Wetter zum Opfer. Die Frauen sollten am Samstag etwas niedriger im italienischen Cervinia starten, doch auch dort war ein sicherer Ablauf nicht zu gewährleisten.

"Das Sturmtief Linus mag uns einfach nicht. In der Nacht wurde noch an der Strecke gearbeitet, aber in der Früh war schon klar: Es gibt viel zu starke Böen" , berichtete ARD-Reporter Erich Wartusch von der Strecke. "Gerade oberhalb der Baumgrenze war die Sicht problematisch."

Rennen am Sonntag? "Prognosen sehr wechselhaft"

Innerhalb von zwei Wintern war es die siebte Absage für ein Rennen in Zermatt und Cervinia. Für das zweite geplante Abfahrtsrennen der Frauen am Sonntag (11.45 Uhr) sei "die Hoffnung groß, doch die Prognosen sind ähnlich wie heute, also sehr wechselhaft. Ich würde nicht zu 100 Prozent darauf setzen, dass es morgen im achten Anlauf endlich klappt."

Neureuther "blutet das Skisport-Herz"

ARD-Wintersport-Experte Felix Neureuther sagte zur Absage: "Im November ist das Wetter auf dieser Höhe schwierig. In erster Linie tun mir die Athleten, Athletinnen und der Veranstalter leid. Da blutet mir schon auch ein bisschen mein Skisport-Herz."