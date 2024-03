Ski Alpin in Saalbach Lara Gut-Behrami ist Miss Super G Stand: 22.03.2024 11:29 Uhr

Lara Gut-Behrami hat die nächste Kristallkugel gewonnen. Der Schweizerin reichte beim Saisonabschluss in Saalbach-Hinterglemm ein siebter Platz, um die Super-G-Gesamtwertung für sich zu entscheiden.

Ester Ledecka hat den letzten Super G in diesem Winter gewonnen. Die Tschechin hatte im Ziel 0,28 Sekunden Vorsprung auf die Italienerin Federica Brignone. Platz drei belegte Kajsa Vickhoff Lie aus Norwegen (+0,30).

Krimi um kleine Kristallkugel

Der Kampf um die kleine Kristallkugel im Super G entwickelte sich zu einem wahren Krimi: Die Schweizerin Lara Gut-Behrami führte mit 69 Punkten vor der Österreicherin Cornelia Hütter. Auf die Italienerin Federica Brignone hatte die Schweizerin 74 Zähler.

Doch die Gesamtweltcupsiegerin hatte ihre Probleme mit der Strecke. Brignone hingegen zeigte eine ansprechende Fahrt und landete auf Platz zwei. Wieviele Fahrerinnen würden sich zwischen den beiden Kontrahentinnen noch schieben? Trotz der warmen Temperaturen hielt die Piste und Gut-Behrami wurde weiter durchgereicht. Doch am Ende reichte ihr der siebte Platz für die Super-G-Gesamtwertung. Für die Schweizerin ist es schon ihre fünfte Kristallkugel im Super G. Gut-Behrami hat in dieser Saison schon den Gesamtweltcup und die Disziplinwertung im Riesenslalom gewonnen. Am Samstag kann sie sich noch zur Abfahrts-Königin krönen.

Weidle kommt noch mal in Fahrt