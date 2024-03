Saisonfinale Ski Alpin Brignone führt - Gut-Behrami hat die Hand an der Kugel Stand: 17.03.2024 09:56 Uhr

Beim Saisonfinale in Saalbach-Hinterglemm führt Federica Brignone nach dem ersten Lauf. Lara Gut-Behrami ist auf bestem Weg, den Disziplinen-Weltcup zu gewinnen.

Beim letzten Riesenslalom der Saison fällt die Entscheidung über die kleine Kristallkugel für die Disziplinen-Wertung. Lara Gut-Behrami konnte vier Riesenslaloms der Saison gewinnen und durchweg Punkte sammeln. Mindestens 15. muss sie heute beim Saisonfinale werden, um am Ende zum ersten Mal in ihrer Karriere den Weltcup im Riesentorlauf zu holen.

Nur 24 Starterinen sind bei der finalen Rennen am Start. In Führung liegt nach dem ersten Durchgang die Italienerin Federica Brignone. Die Italienerin lieferte eine furiose Fahrt ab. Die Norwegerin Thea Louise Stjernesund war 0,48 Sekunden langsamer unterwegs. Der Neuseeländerin Alice Robinson fehlen schon 0,85 Sekunden auf Brignone. Gut-Behrami (+1,67s) riskierte dagegen nicht alles. Die Schweizerin hat dieses Mal die Ambitionen auf den Tagessieg zurückgesteckt, der Fokus liegt auf dem Durchkommen in beiden Läufen. Als Laufachte ist die Kristallkugel für die 32-Jährige schon in Griffweite.

Für den DSV ist Lena Dürr am Start. Die 32-Jährige vom SV Germering hatte beim Slalom am Vortag noch ein wenig Selbstvertrauen getankt, auch wenn am Ende "nur" Platz 15 aufleuchtete. Vorne mitmischen kann sie auch im Riesenslalom nicht. Mit 5.66 Sekunden Rückstand geht sie als 24. in den entscheidenden Lauf.