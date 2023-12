Slalom-Weltcup Shiffrin mit Traumlauf in Lienz - Dürr auf Fünf Stand: 29.12.2023 10:55 Uhr

Mikaela Shifrrin fährt auch im Slalom von Lienz weiter von einem anderen Stern und steht nach dem ersten Durchgang auf Platz eins. Lena Dürr hat das Podest im Blick. Einen kompletten Blackout erlebte Emma Aicher.

Mikaela Shiffrin ist der Konkurrenz schon im ersten Durchgang in Osttirol davongefahren. Die US-amerikanische Ausnahme-Athletin steht nach dem ersten Durchgang am Freitag auf Platz eins und hat bereits über eine Sekunde Vorsprung auf alle anderen Fahrerinnen. "Es war wirklich ein außergewöhnlich guter Lauf, vielleicht der beste in dieser Slalom-Saison", sagte Shiffrin am ARD-Mikrofon.

"Mehr Attacke": Lena Dürr jagt das Podest

Lena Dürr erwischte wie viele andere keinen optimalen Lauf und liegt als Fünfte schon 1,66 Sekunden hinter Shiffrin. Allerdings fehlen der deutschen Top-Fahrerin nur 0,34 Sekunden auf das Podest. "Der Platz ist ganz in Ordnung, der Abstand natürlich riesig. Es waren ein paar gute Schwünge drin", sagte Dürr der ARD: "Es wäre noch mehr Attacke nötig gewesen. Aber es ist noch alles drin im Zweiten."

Vlhová enttäuscht - Shiffrin vor Traum-Abschluss

Auch Petra Vlhová, die sich vor Weihnachten in Courchevel noch gegen Mikaela Shiffrin durchsetzen und ihren zweiten Saisonsieg feiern konnte, kam überhaupt nicht zurecht und steht nur auf Rang zehn (+2,41s). Shiffrin könnte den perfekten Jahresabschlus feiern. Schon am Donnerstag gewann die 28-Jährige den Riesenslalom. Die zweimalige Olympiasiegerin führt sowohl den Gesamtweltcup als auch die Slalom-Konkurrenz an.

Dürr war mit zwei Podestplätzen und einem vierten Rang in die Saison gestartet, vor Weihnahten schied sie im französischen Courchevel jedoch früh aus. Im Slalom-Weltcup steht sie derzeit hinter Vlahova und Shiffrin auf Rang drei.

Deutsche Déjà-vu: Aicher fädelt am ersten Tor ein

Einen kompletten Blackout erlebte Dürrs Teamkollegin Emma Aicher. Die 20-Jährige, die am Donnerstag im Riesenslalom an gleicher Stelle den zweiten Durchgang verpasst hatte, fädelte nur eine Sekunde nach dem Start am ersten Tor ein und schied aus. Andrea Filser war in Courchevel exakt das gleiche Missgeschick passiert

Auch in Lienz brachte Filser ihren Lauf nicht ins Ziel und schied nach der ersten Zwischenzeit aus. Neuling Luisa Mangold schied ebenfalls auf der Strecke aus, Jessica Hilzinger verpasste den zweiten Durchgang auf Platz 36.