Nordische Kombination in Lahti Weber bei NoKo-Halbzeit auf Rang vier Stand: 03.03.2024 11:11 Uhr

Kann Terence Weber zum zweiten Mal in seiner Karriere aufs das Podest laufen? Beim Weltcup in Lahti liegt er nach dem Springen am Sonntag in Schlagdistanz zu den Top drei. Auch David Mach und Vinzenz Geiger dürfen auf eine vordere Platzierung hoffen.

Beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Lahti geht Terence Weber als bester Deutscher am Sonntag (03.03.2024) in den 10-Kilometer-Langlauf. Beim Gundersen-Wettkampf wurde der 27-jährige Sachse am Sonntagmorgen beim Springen Vierter.

Zwei Österreicher führen

Mit einem guten Satz auf 124,5 Metern hat Weber aber bereits mehr als 30 Sekunden Rückstand auf das österreichische Führungsduo Stefan Rettenegger (132,0 Meter) und Johannes Lamparter (136,5 Meter). Retteneger startet 37 Sekunden, Lamparter 32 Sekunden vor dem besten Deutschen, der nicht zu den laufstärksten Athleten im Weltcup zählt.

In Abwesenheit des Überfliegers Jarl Magnus Riiber wurde der Este Kristjan Ilves Dritter (126,5 Meter), er hat sechs Sekunden Vorsprung auf Weber.

Mach und Geiger schon mehr als 1:30 Minuten zurück

Bei wechselnden Winden an der kleinsten Großschanze des Weltcups konnten sich auch David Mach und Vinzenz Geiger in den Top 15 platzieren. Die beiden starken Läufer kamen mit 122 Metern (Mach) und 117,5 Metern (Geiger) auf die Ränge zehn und zwölf. Ihr Rückstand auf die Spitze beträgt bereits 1:30 Minuten und 1:47 Minuten. Möglicherweise können sie ab 14 Uhr aber noch in den Kampf um Rang drei eingreifen.

Seidl stürzt bei 136 Meter-Satz

Überschattet wurde das Springen von einem Stur des Österreichers Mario Seidl. Der 31-Jährige flog von Luke 11 deutlich über die Hillsize von 130 Meter. Den Satz auf 136 Meter konnte er aber nicht stehen und griff in den Schnee. Dabei zog er sich offensichtlich eine Knieverletzung zu, er konnte den Auslauf nicht selbstständig verlassen und wurde von Sanitätern weggetragen. Eine Diagnose steht noch nicht fest. Auch ist unklar, ob er beim Langlauf am Nachmittag starten kann.