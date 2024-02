Nordische Kombination Riiber vor Gesamtweltcup-Sieg - Mach starker Vierter Stand: 11.02.2024 11:28 Uhr

Während Jarl Magnus Riiber erneut allen davonfliegt, zeigen die deutschen Nordischen Kombinierer in Otepää einmal mehr einen durchwachsenen Wettkampf von der Schanze. Einzig David Mach überzeugte.

Wer soll Jarl Magnus Riiber bloß schlagen? Der Dominator aus Norwegen führt das Klassement auch am dritten Wettkampftag in Otepää nach dem Springen an und hat seinen 71. Weltcup-Sieg vor Augen.

Der 26-Jährige schraubte den Schanzenrekord am Sonntag (11.02.2024) auf 103 Meter und geht mit komfortablen 22 Sekunden Vorsprung in den Langlauf über 10 Kilometer (13:30 Uhr im Sportschau-Livestream). Sollte Riiber gewinnen, hätte er vorzeitig zum fünften Mal den Sieg im Gesamtweltcup sicher - das hat bislang nur der heutige deutsche Cheftrainer Eric Frenzel geschafft.

Kann Mach das Podest angreifen?

Hinter ihm geht der Österreicher Stefan Rettenegger in die Loipe, der Este Kristjan Ilves, am Vortag Zweiter, folgt mit 24 Sekunden Rückstand. Dann wird schon David Mach das Rennen eröffnen. Der 23-Jährige unterstrich erneut seine starke Form auf der Schanze und segelte auf 101,5 Meter. Damit ist er mit Abstand bester Deutscher. Bei einem Rückstand von nur einer Sekunden auf Platz drei könnte sogar das erste Podest seiner Karriere möglich sein. Ob Mach in der Loipe gegen die starke Konkurrenz mithalten kann, ist aber fraglich.

Johannes Rydzek, der am Vortag als Fünfter bester Deutscher gewesen war, braucht erneut eine Aufholjagd. Nach 92,5 Metern geht er als 17. in den Langlauf (+1:18 Minute), kann dank seiner Laufform aber noch die Top Ten angreifen. Die haben auch Terence Weber (+1:04) und Manuel Faißt (1:15) im Blick. Faißt ist bisher der einzige deutsche Kombinierer, der es in diesem Winter auf das Podest geschafft hatte.

Geiger abgeschlagen

Vinzenz Geiger muss wie schon so oft in diesem Winter auf schnelle Beine hoffen. Mit nur 87 Metern liegt er als 24. (+2:14) weit hinten im Feld. Dass er das Zeug hat, im Langlauf noch einmal anzugreifen, hat der Olympiasieger aber bereits mehrfach bewiesen. Für einen Angriff auf die Spitzenplätze dürfte die Hypothek aber bereits zu groß sein. Noch vor ihm starten Julian Schmid (1:58) und Wendelin Thannheimer (+2:10).