Nordische Kombination Rydzek nach dem Otepää-Springen mit guten Podestchancen Stand: 10.02.2024 14:01 Uhr

Wird das die Erlösung? Johannes Rydzek steht beim Weltcup in Otepää vor seiner ersten Top-drei-Platzierung in dieser Saison. Nach einem gelungenen Sprung über 94 Meter geht der DSV-Athlet als Achter mit 34 Sekunden Rückstand auf den Führenden Kristian Ilves in den Langlauf über zehn Kilometer. Seriensieger Jarl Magnus Riiber wurde Dritter (+10 Sekunden), Johannes Lamparter (+5 Sekunden) Zweiter.

Am Vortag war das Springen noch die Achillesferse des deutschen Teams. Im Massenstart waren Vinzenz Geiger und Rydzek noch auf die Plätze zwei und drei gelaufen, am Ende wurden sie nur 15. und Sechster. Zumindest für Rydzek lief es am zweiten Tag in Otepää auf der Schanze deutlich besser, Geiger stürzte dagegen wieder ab. Mit nur 86,5 Metern und einem Rückstand von 1:50 Minuten hat er als 27. trotz seiner Stärke im Langlauf keine Chancen auf eine Topplatzierung. Das gilt auch für Julian Schmid (32.) nach nur 85 Metern (+1:57 Minuten).

Weber und Faißt ebenfalls mit guten Aussichten

In einer guten Ausgangslage sind dagegen Terence Weber und Manuel Faißt, die beide ebenfalls in die Top zehn gesprungen sind. Weber startet nach einem Sprung über 95 Meter als Neunter mit 31 Sekunden Rückstand am Nachmittag im Langlauf, Faißt, der es bisher in dieser Saison als einziger DSV-Athlet aufs Podium schaffte, als Zehnter mit 50 Sekunden Rückstand. Immerhin in die Top 20 schafften es David Moch (17./+1:10 Minuten) und Wendelin Thannheimer (20./+1:21 Minuten).