Nordische Kombination in Lahti Schmid/Weber führen im Teamsprint Stand: 02.03.2024 11:46 Uhr

Die deutschen Nordischen Kombinierer gehen im Teamsprint beim Weltcup in Lahti mit einer mehr als vielversprechenden Ausgangsposition in den Langlauf.

Deutschland I mit Julian Schmid und Terence Weber liegt am Samstag (02.03.2024) in Führung und geht das Rennen über 2 x 7,5 Kilometer (ab 14.20 Uhr im Sportschau-Liveticker) mit 17 Sekunden Vorsprung auf Österreich II mit Mario Seidl und Lukas Greiderer an.

Geiger/Faißt auf Rang drei

Direkt dahinter folgt bereits das zweite deutsche Team. Denn auch Vinzenz Geiger und Manuel Faißt konnten auf der Schanze überzeugen und sind mit 18 Sekunden Rückstand auf ihre Teamkollegen als Dritte voll auf Kurs. Bisher warten die DSV-Kombinierer noch auf ihren ersten Sieg in diesem Winter. Faißt hatte aber bereits zweimal den Sprung auf das Podest geschafft.

Der bereits feststehende Gesamtweltcup-Sieger Jarl Magnus Riiber lässt den Weltcup in Lahti, wo der erste und einzige Teamsprint dieses Winters stattfindet, aus. Der Norweger hat schon während der gesamten Saison mit Problemen an der Schulter zu kämpfen.

DSV-Kombinerer überzeugen von der Schanze

Geiger, der im Vorfeld angekündigt hatte, nach bisher eher durchwachsenen Resultaten " noch einmal richtig angreifen " zu wollen, ließ seinen Worten direkt Taten folgen und brachte Deutschland I mit einem tollen Sprung auf 129,5 Meter zunächst ins Führung. Auch Schmid konnte für das zweite deutsche Team überzeugen und sprang nur zwei Meter weniger als Geiger. Bevor die zweiten Springer der jeweiligen Teams an der Reihe waren, hatte aber Österreich dank Johannes Lamparters Satz auf 135,5 Meter die Spitze erobert.

In einer guten Verfassung präsentierte sich auch Faißt, der Deutschland I mit 130,5 Metern erneut in Führung brachte. Doch auch Weber konnte die Vorlage von Schmid nutzen und hievte Deutschland II mit weiteren 128 Metern ganz nach vorne. Im Anschluss kam Stefan Rettenegger nicht ansatzweise an die Weite seines österreichischen Teamkollegen Lamparters heran, wodurch Schmid und Weber als Führende in den Langlauf starten.

So funktioniert der Teamsprint

Beim Teamsprint, der bei den Olympischen Spielen 2026 den Mannschaftswettbewerb ersetzen wird, starten je zwei Athleten einer Nation gemeinsam. Für jedes Team geht es zunächst auf die Schanze, wo jeder Athlet einen Sprung zeigt. Die beiden Sprünge werden zusammen addiert und ergeben den Zeitabstand für den Langlauf über 15 Kilometer. Dort laufen die Athleten immer abwechselnd 1,5 Kilometer. Im vergangen Jahr gewannen Schmid und Geiger das Format in Lahti.

Der vierfache Weltmeister von Lahti von 2017, Johannes Rydzek, der vor sieben Jahren mit dem heutigen Bundestrainer Eric Frenzel in dieser Disziplin den WM-Titel feierte, musste die Wettbewerbe in Finnland aufgrund eines grippalen Infekts absagen. Bei den letzten Weltcup-Stationen des Winters in Oslo und Trondheim soll er aber auf jeden Fall wieder dabei sein.