Skilanglauf Tour de Ski nur eine Zwischenstation auf dem Weg zur WM Stand: 26.12.2022 16:37 Uhr

Die Tour de Ski ist das Highlight der Weltcup-Saison der Skilangläufer - eigentlich. In einem WM- oder Olympia-Jahr ist das anders.

Langlauf-Teamchef Peter Schlickenrieder ist keiner, der große Töne spuckt. Auch vor der 17. Tour de Ski, die am Silvestertag beginnt, bleibt der 52-Jährige bescheiden – und das obwohl die deutschen Skilangläufer seit den Olympischen Spielen in Peking im Aufwind sind und auch in dieser Saison mit Top-Ergebnissen im Weltcup aufhorchen ließen.

Hennig – bei der WM zählt es

"Wenn wir einen Stockerlplatz machen und vielleicht zwei, drei Top-10-Ergebnisse einfahren, sind wir sehr zufrieden ", sagte er am zweiten Weihnachtsfeiertag im Sportschau-Interview. Das Wort Gesamtsieg nimmt er nicht in den Mund. Dabei gehört Katharina Hennig durchaus zum erweiterten Favoritenkreis. Allerdings legt Schlickenrieder die Messlatte tief und erwartet von seiner Ausnahmeläuferin "nicht allzu viel" . Warum? "Sie hat viel trainiert. Das hat man beim Weltcup in Davos auch gesehen. Jetzt gilt es, wieder besser ins Rennen zu kommen und das eine oder andere Top-Resultat zu machen, aber wichtig ist im Endeffekt, dass sie in Topform bei der Weltmeisterschaft unterwegs ist" , sagte Schlickenrieder.

Schlickenrieder: "Latte nicht so hochlegen"

Bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Planica (21. Februar bis 5. März 2023) hoffen die Deutschen auf einen erneuten Coup. So wie bei den Olympischen Spielen in Peking, als Hennig und Victoria Carl im Team völlig überraschend Gold gewannen und die deutsche Frauenstaffel über 4 x 5 Kilometer Silber holte. Nach vielen trostlosen Jahren waren die Deutschen plötzlich Weltelite und überraschten sich damit selbst. Peking soll keine Eintagsfliege bleiben. "Unser Ziel ist eine Medaille", macht Schlickenrieder klar und weiß, wie schwer das im Konzert der Top-Läufer und -Läuferinnen wird.

Er wolle die Erwartungen bei der Tour de Ski nicht zu hoch setzen, sagt er bewusst. Katharina Hennig habe diese Saison schon mehr gezeigt, als man eigentlich von ihr hätte erwarten können. Man dürfe die Latte nicht so hochlegen, sondern Schritt für Schritt sehen und bei der WM wieder ein gutes Team zusammenbringen. "D as ist eigentlich die große Challenge, dass wir nicht bloß Einzel-Läufer und -Läuferinnen haben, sondern, dass wir uns wirklich wieder im Team so stark präsentieren können, um annähernd an die Ergebnisse von Peking anschließen zu können“ , blickt er auf die Ski-WM voraus.

WM-Norm bei der Tour knacken

Die mehrtägige Tour ist auf dem Weg dorthin eine gute Zwischenstation und für einige die Chance, das WM-Ticket zu buchen. Nicht alle haben die Norm schon geknackt. Schlickenrieder hofft, dass nach der Tour ein Großteil des WM-Teams feststehen wird.

Was schon sicher ist: Die Sportler erwartet ab dem Silvestertag eine "Tortour". Erstmals beginnt die Tour im 1.600 Meter hohen Schweizer Val Müstair. Danach wartet mit den Rennen in Oberstdorf das Highlight aus deutscher Sicht. “Vor heimischem Publikum zu zeigen, was man kann, ist das Größte“, so Schlickenrieder, der sich freut, dass wieder Zuschauer dabei sein werden. Der Sieger wird am 8. Januar gekürt. Die Ersten auf der Alpe Cermis dürfen sich über viel Prestige, 450 Weltcuppunkte und sattes Preisgeld freuen. Insgesamt werden eine Million Schweizer Franken ausgelobt.

Bundestrainer der deutschen Skilangläufer: Peter Schlickenrieder.

Sprintern wird die Qual Alpe Cermis erspart

Doch ganz oben auf dem Berg kommt traditionell nur ein kleiner Teil des Starterfeldes an. Auch die deutsche Mannschaft wird nicht geschlossen nach oben kraxeln. Die ganz jungen Athleten und einige Sprinter werden nicht die ganze Tour laufen, kündigte Schlickenrieder an. Allem Berg-Spektakel zum Trotz: Der Fokus liegt einzig und allein auf der Weltmeisterschaft.