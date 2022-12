Langläuferin in Topform Katharina Hennigs Plan für Beitostölen steht Stand: 07.12.2022 15:58 Uhr

Katharina Hennig konnte schon früh in der Saison die ersten Früchte ihrer Arbeit ernten. In Beitostölen sollen weitere dazukommen, bevor es zur Tour de Ski geht.

Katharina Hennig ist selbst überrascht, wie gut es schon so früh in der Saison für sie angelaufen ist. " Ich bin superglücklich über die bisherigen Weltcup-Rennen. Zwei Podestplätze an den ersten beiden Wochenenden habe ich definitiv nicht erwartet ". Den dritten hatte ihr ein Stockbruch beim Klassik Massenstart über 20 Kilometer in Lillehammer vermasselt. Darüber ärgern wollte sie sich nur kurz.



Denn die Freude darüber, dass sie "t rotz der Corona-Infektion so schnell wieder in Form gekommen" ist, überwiegt. Auch der Skating-Podestplatz über die 20 Kilometer lässt sie positiv nach vorne blicken, " weil ich den am wenigsten erwartet habe. Die Arbeit an der Skating-Technik hat Früchte getragen ", sagt die 26-Jährige vor dem nächsten Weltcup-Einsatz im norwegischen Beitostölen.

Schwere Strecke ideal für Hennig

Obwohl der Fokus schon nach vorne auf das erste Saison-Highlight, die Tour de Ski, gerichtet ist, will die Oberwiesenthalerin auch in Beitostölen vor allem im Klassik-Einzel über 10 Kilometer am Samstag (10 Uhr/Live-Ticker) ein gutes Rennen abliefern. "I ch will den Plan, den ich mir für das Rennen zurechtlege, möglichst gut verfolgen, auf meine Technik achten und eine gute Pace haben, dann ergibt sich eine gute Platzierung hoffentlich von alleine ."

Die Basis für ein gutes Ergebnis ist also gelegt: Denn auch Bundestrainer Peter Schlickenrieder schwärmt von den " sensationellen Bedingungen " und ist ebenfalls zuversichtlich: " Die Strecken hier sind schwer, sie sollten Katharina Hennig entgegenkommen ".



Im Anschluss geht es für Hennig in Deutschland weiter: " Bei der Mixed-Staffel sind Vici (Carl) und ich nicht dabei, wir fliegen an dem Tag nach Hause, um uns trainingstechnisch auf die Tour de Ski vorzubereiten ". Die prestigträchtigen Wettbewerbe der Langläufer und Langläuferinnen werden über mehrere Tage vom 31. Dezember bis 8. Januar ausgetragen. Saison-Höhepunkt ist dann die Nordische Ski-WM (22.2. - 5.3.23) im slowenischen Planica.