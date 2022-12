Weltcup in Lillehammer Langläuferin Hennig beim Massenstart im Pech Stand: 04.12.2022 11:48 Uhr

Lange hatte Katharina Hennig das Massenstart-Podium im Blick, ehe sie ein unglückliches Missgeschick um alle Chancen brachte. Der Sieg ging nach Schweden.

Von Jonas Schlott

Frida Karlsson hat den Langlauf-Massenstart im klassischen Stil beim Weltcup in Lillehammer gewonnen. Auf der 20 Kilometer langen Strecke überquerte die Schwedin am Sonntag (04.12.2022) nach 53:51,9 Minuten die Ziellinie und holte ihren zweiten Weltcup-Sieg in dieser Saison. Die Norwegerin Tiril Udnes Weng (+0,6 Sekunden) und Karlssons Landsfrau Ebba Andersson (+1,2 sek) komplettierten das Podium.

Aus deutscher Sicht schnitt Katharina Hennig als Siebte (+4,3 sek) am besten ab. Dabei lief die Olympiasiegerin auf der Schlussrunde noch um den Sieg mit, ehe ihr ohne Fremdverschulden der Stock brach. Victoria Carl, die gemeinsam mit Hennig Teamsprint-Gold in Peking gewonnen hatte, wurde 17. mit einem Rückstand von 25,9 Sekunden. Laura Gimmler beendete das Rennen auf Platz 24 (+1:28,5 Minute), Lisa Lohmann wurde 33. (+2:51,6 min).

Hennig und Carl lange gut im Rennen

Hennig und Carl hefteten sich zu Beginn direkt an die Spitze des Feldes, wo die Favoritinnen aus Schweden und Norwegen die Pace bestimmten. Insbesondere Hennig, der die klassische Technik gut liegt, hielt sich konstant unter den Top Fünf und übernahm nach 3,3 Kilometern erstmals die Führung. Carl lauerte dicht dahinter. Auch Lohmann und Gimmler konnten einige Plätze gutmachen, Lohmann verlor nach einem leichten Sturz aber den Anschluss.

Der Plan der deutschen Läuferinnen ging auch nach den ersten zehn Kilometern gut auf. Hennig und Carl unterstützten sich im eng gestaffelten Feld und hielten den Kontakt zur Spitze. Der Rückstand betrug zu diesem Zeitpunkt nur eine Sekunde. Doch während Hennig weiter vorne mitmischte, musste Carl ab der fünften von sechs Runden ihrem kräftezehrenden Sprintrennen vom Vortrag Tribut zollen und wurde nach hinten gespült.

Nächste Station Beitostölen

Hennigs Taktik zahlte sich bis kurz vor Schluss aus. Karlsson zog auf der letzten Runde das Tempo enorm an und riss erstmals eine kleine Lücke zu ihren Verfolgerinnen. Hennig konnte diese aber binnen kürzester Zeit schließen, ehe sie von der Spur abkam und einen Stockbruch erlitt. Ein bitteres Malheur. Zwar kämpfte sie sich noch einmal heran, für das Podium sollte es aber nicht mehr reichen.

Nach den Wettkämpfen in Lillehammer bleibt der Langlauf-Tross in Norwegen und macht ab Freitag (9. Dezember) in Beitostölen Station. Dort stehen Rennen im Sprint, Einzel (10 km) und in der Mixed-Staffel an.