Nationale Meisterschaft Ski-Langlauf-Ass Johaug düpiert Konkurrenz bei Comeback Stand: 23.03.2024 14:03 Uhr

Norwegens Langlauf-Ikone Therese Johaug dominierte über Jahre die Langlauf-Szene und sammelte bis zu ihrem Rücktritt etliche Medaillen. Bei den nationalen Meisterschaften zeigte die 35-Jährige am Samstag (23.03.2024), dass sie noch in guter Form ist. Auch ein Weltcup-Comeback im kommenden Jahr scheint nicht gänzlich ausgeschlossen.

Ihre Karriere hatte Johaug eigentlich im Frühjahr 2022 beendet, im Mai 2023 war sie erstmals Mutter geworden. Bei den nationalen Meisterschaften in Lillehammer meldete sich die 14-malige Skilanglauf-Weltmeisterin jetzt eindrucksvoll zurück. Das Rennen über die 30 Kilometer gewann die 35-Jährige mit großem Vorsprung.

Im Ziel hatte die Norwegerin nach 1:15:52,3 Stunden einen Vorsprung von fast drei Minuten auf die zweitplatzierte Amerikanerin Sophia Laukli herausgelaufen. " Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft. Es hat großen Spaß gemacht, wieder am Start zu sein und den Wettkampfrausch zu spüren ", sagte die viermalige Olympiasiegerin.

Heidi Weng, im vergangenen Winter als Achte des Gesamtweltcups beste Norwegerin, lag fast vier Minuten zurück. Ob Johaug in der kommenden Saison im Weltcup und vor allem bei der Heim-WM in Trondheim an den Start gehen wird, ließ sie aber erneut offen. "Ich weiß nicht, es gibt noch viel zu tun. Es muss sich in meinem Bauch richtig anfühlen, bevor ich mich zu 120 Prozent dafür engagiere. Man muss ziemlich viel trainieren - zweimal am Tag ", sagte Johaug.

Johaug sammelte Titel am Fließband

Ein mögliches Comeback auf die Weltcup-Bühne wäre für die Konkurrenz keine gute Nachricht. Auch wenn Zweifel an ihrer Leistungsfähigkeit vergangener Tage bleiben, hat Johaug während ihrer aktiven Zeit mehrfach bewiesen, dass sie das Maß aller Dinge ist.

Vier Olympiasiege, 14 WM-Titel und sage und schreibe 100 Siege bei Weltcup- und Etappenrennen hat die dreifache Gesamt-Weltcup- und Tour-de-Ski-Siegerin während ihrer eindrucksvollen Laufbahn gesammelt.

WM in Trondheim als großes Ziel?

Eine Rückkehr in den Weltcup dürfte allerdings auch unter anderen Vorzeichen passieren. Schließlich findet im kommenden Jahr in Trondheim die Nordische Ski-WM statt. Es wären ihre siebten Weltmeisterschaften. " Das ist ein Schritt auf dem Weg, um zu sehen, wie die Verfassung im Moment ist ", hatte Johaug bereits vielsagend angekündigt. " Aber ob es die Weltmeisterschaften in Trondheim werden, ist noch nicht entschieden. "