Skilanglauf Tour de Ski - Sieben Etappen bis zur Alpe Cermis Stand: 23.12.2022 16:48 Uhr

Die Tour de Ski fordert die Langläuferinnen und Langläufer auf sieben Etappen, bis am finalen Tour-Tag die Entscheidung über den Gesamtsieg fällt.

Die Tour de Ski der Langläuferinnen und Langläufer wird bereits zum 17. Mal ausgetragen. Sie führt vom 31. Dezember 2022 bis zum 8. Januar 2023 durch Stationen in der Schweiz, Deutschland und Italien. Gesucht wird der beste Allrounder und die beste Allrounderin. Denn die Rennen werden sowohl im freien als auch im klassischen Stil ausgetragen. Zudem ist auf den sieben Etappen Durchhaltevermögen gefragt. Wer die meisten Körner hat, entscheidet sich am finalen Anstieg zur Alpe Cermis.

In sieben Etappen zur Alpe Cermis

Auf dem langen Weg ins Val di Fiemme geht es am Silvesterabend zunächst mit dem freien Sprint der Männer und Frauen im Schweizer Val Müstair los. Groß feiern ist danach allerdings nicht drin, denn am Neujahrstag steht dort die Verfolgung als Wettbewerb im klassischen Stil auf dem Programm.

Weiter geht die Reise danach ins Oberallgäu nach Oberstdorf. Am 3. Januar müssen die Athletinnen und Athleten dort Rennen über zehn Kilometer im klassischen und am 4. Januar den Verfolger über die 20 Kilometer-Distanz im freien Stil bewältigen.

Zu guter letzt stoppt der Tross dann im italienischen Val di Fiemme. Der Sprint im klassischen Stil eröffnet am 6. Januar die finalen Wettbewerbe. Auch der Massenstart über die 20 Kilometer wird am 7. Januar klassisch gelaufen, bevor in der freien Technik am 8. Januar das letzte Rennen über die Bühne geht. Dort wartet auf der Schlussetappe der fast schon legendäre Anstieg auf die Alpe Cermis und fordert den Langläuferinnen und Langläufern auf dem Weg ins Ziel die letzten noch verbliebenen Reserven ab.

Die Sieger der letzten Tour de Ski

Den Gesamtsieg der Tour 2021/22 sicherte sich die Russin Natalia Nepryaeva. Katharina Hennig schloss als beste DSV-Athletin auf Rang neun ab. Auch Katherine Sauerbrey gelang als 19. ein Platz unter den Top 20.

Bei den Männern hieß der Gesamtsieger Johannes Hosflot Klaebo aus Norwegen. Bester Deutscher war Friedrich Moch auf Rang 14. Jonas Baumann wurde 18., Janosch Brugger 19. und Lucas Bögl 20..