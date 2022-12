Langlauf, 20 Kilometer Pia Fink glänzt in Davos - Jessica Diggins siegt Stand: 18.12.2022 12:02 Uhr

Das war ein Ausrufezeichen in Richtung WM: Nicht Katharina Hennig, sondern überraschend Pia Fink war Sonntag (18.12.2022) beste Deutsche beim 20-Kilometer-Langlauf in Davos. Jessica Diggins aus den USA gewann.

Diggins hatte am Ende auf dem Podium auch noch eine Teamkollegin an ihrer Seite. Platz zwei mit 5,5 Sekunden Rückstand ging an die Norwegerin Ingvild Flugstad Östberg. dann folgte knapp sechs Sekunden später mit Rosie Brennan die zweite Amerikanerin.

Toller Lauf in Davos: Jessica Diggins gewinnt die 20 Kilometer

Hennig zu Beginn mit Problemen

Katharina Hennig, die in der Weltcup-Gesamtwertung der Frauen über die längeren Distanzen vor dem Rennstart in Davos auf dem zweiten Platz und im Gesamt-Weltcup auf dem sechsten Platz lag, kam von Beginn an nicht so richtig in ihren Rhythmus.

Bei Kilometer zehn hatte sie bereits etwas mehr als eine Minute Rückstand auf die Spitze und lag nur drei Sekunden vor ihrer Teamkollegin Pia Fink, die ein sehr couragiertes Rennen lief.

US-Amerikanerinnen machen die Pace

An der Spitze hatte zunächst die früh gestartete Schweizerin Nadine Fähndrich die ersten Maßstäbe gesetzt, ehe Diggins und Brennan noch schnellere Zwischenzeiten lieferten.

Sehr stark präsentierten sich auch die beiden Norwegerinnen Östberg und Tiril Udnes Weng - schon bei Halbzeit des Laufs deutete sich an, dass die Siegerin aus diesem Quartett kommen sollte.

Henning gibt Gas - und fällt wieder zurück

Bis Kilometer 15 drehte Hennig dann mal auf und lotete aus, was nach vorn noch gehen könnte. Nach drei Vierteln des Laufs lag sie dann 21 Sekunden vor Fink, doch auf den letzten fünf Kilometern wendete sich das Blatt. Hennig ging plötzlich völlig die Puste aus, Fink gab richtig Gas und lag im Ziel erstaunliche 15 Sekunden vor Hennig.

Am Ende stand für Fink ein hervorragender 12. Platz zu Buche, mit dem sie die halbe WM-Norm erfüllt hat. Hennig landete auf Platz 18 und dürfte damit weit weniger zufrieden sein. Die dritte Deutsche am Start landete auf Rang 38: Alexandra Danner kam 5:37 Minuten Rückstand im Stadion an.