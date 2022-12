Langlauf in Beitostölen Niskanen siegt über 10 km, Hennig verpasst Podest Stand: 10.12.2022 11:12 Uhr

Kerttu Niskanen war bei den Langlauf-Frauen über 10 Kilometer nicht zu schlagen. Katharina Hennig verpasste aus deutscher Sicht knapp das Podium.

Katharina Hennig hat über die Distanz von 10 Kilometern klassisch das Podium beim Langlauf-Weltcup in Beitostölen am Samstag (10.12.2022) knapp verpasst. Es gewann die Finnin Kerttu Niskanen. Hennig, die als Mitfavoritin ins Rennen gegangen war, wurde am Ende Vierte.

Victoria Carl kam auf Rang neun, Sofie Krehl wurde auf Platz 18 notiert. Coletta Rydzek, Lisa Lohmann und Laura Gimmler landeten abgeschlagen auf den Plätzen 28, 31 und 41.

Krehl mit bester Saisonleistung

Aus deutscher Sicht standen vor allem die Olympiasiegerinnen Hennig und Carl im Fokus. Das erste Ausrufezeichen setzte aber Krehl, die mit ihrer bislang besten Saisonleistung zunächst aufhorchen ließ.

Allerdings kamen die Favoritinnen erst danach und ließen die Bestzeiten der Reihe nach purzeln. Die bisher einzige 10-Kilometer-Siegerin Jessica Diggins setzte den ersten Maßstab, wurde jedoch kurz danach von Niskanen geschlagen.

Hennig verpasst Podest knapp

Auch die Norwegerin Eirin Kjersti Kalvaa, die Schwedin Frida Karlsson und - zur Freude des deutschen Teams - Hennig mischten vorne mit. Es deutete sich ein spannendes Rennen bis zum Schluss an. Diggins musste gegen Ende dem hohen Tempo Tribut zollen und fiel aus dem Favoritenkreis heraus.

Ganz anders Klassik-Spezialistin Niskanen: Die Finnin hielt ihr Tempo durchgehend hoch und holte sich den Sieg überlegen vor Norwegens Kalvaa. Knapp das Podest verpasste letztlich Hennig, die ein beherztes Rennen zeigte und sich mit dem vierten Rang begnügen musste. Auf den letzten Kilometern verlor sie die entscheidenden Sekunden auf die drittplatzierte Karlsson - es fehlten nur 6,5 Sekunden für das Podest.