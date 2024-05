20. Etappe Pogacar stürmt beim Giro zum nächsten Tagessieg Stand: 25.05.2024 17:38 Uhr

Der "Dominator" lässt nicht locker. Auf der vorletzten Etappe des Giro d'Italia deklassiert Radprofi Tadej Pogacar am Samstag (25.05.2024) erneut die Konkurrenz und holt souverän seinen sechsten Etappensieg. In der Gesamtwertung baute der Slowene seinen Vorsprung vor dem Finale am Sonntag auf fast zehn Minuten aus.

Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) hatte nach 184 Kilometern als Zweiter 2:07 Minuten Rückstand auf den Tagessieger. Platz drei ging in Bassano Del Grappa an Daniel Felipe Martínez vom deutschen Team BORA-hansgrohe. In der Gesamtwertung hat Pogacar damit 9:56 Minuten Vorsprung auf Martinez und dürfte am Sonntag bei der Zielankunft der letzten Etappe in Rom seinen ersten Sieg beim Giro d'Italia feiern.

Bringt Pogacar seinen Vorsprung ins Ziel, wäre das der deutlichste seit 1965. Damals siegte der 2022 verstorbene Italiener Vittorio Adorni mit 11:26 Minuten vor der Konkurrenz. Auch den Sieg in der Bergwertung hat der 25-Jährige schon sicher. "Es war ein perfekter Job vom ganzen Team. Ich hatte gute Beine. Ich bin sehr glücklich" , sagte Pogacar, der zugab, froh zu sein, wenn es "endlich nach Hause" geht.

Konkurrenz muss hilflos zusehen

Am steilen Aufstieg zum Monte Grappa trat der Mann im Rosa Trikot knapp 35 Kilometer vor dem Ziel an, setzte sich vom Verfolgerfeld ab, schnappte sich den lange führenden Italiener Giulio Pellizzari und fuhr dann den Sieg locker ins Ziel.

Georg Steinhauser, der am Mittwoch für den ersten deutschen Etappensieg gesorgt hatte, sowie andere deutsche Fahrer spielten auf der 20. Etappe keine große Rolle.

Die finalen 125 Kilometer des 107. Giro d'Italia mit Start und Ziel in Rom sind weitgehend flach, die Sprinter werden den Sieg wohl unter sich ausmachen.