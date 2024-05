Deutsches Finale perfekt Berlin folgt Flensburg souverän ins Finale der European League Stand: 25.05.2024 20:44 Uhr

Mit einem Kantersieg gegen die Rhein-Neckar Löwen haben die Handballer der Füchse Berlin das Endspiel der European League erreicht. Gegner ist die SG Flensburg-Handewitt, die ihr Halbfinale ebenfalls deutlich gewann.

Berlin fertigte Bundesliga-Konkurrent Rhein-Neckar Löwen beim Final Four am Samstag (25.05.2024) in Hamburg mit 33:24 (14:9) ab. Auch Flensburg brannte beim 38:32 (18:11) in seinem Halbfinale gegen den rumänischen Meister Dinamo Bukarest phasenweise ein Offensivfeuerwerk ab.

Die Füchse hatten bis Mitte der ersten Halbzeit noch mit der aggressiven Löwen-Verteidigung zu kämpfen. Doch mit einem 5:0-Lauf zog der Tabellenzweite der HBL in zur Schlussphase davon und ging mit einer komfortablen 14:9-Führung in die Pause. Auch in Durchgang zwei blieben die Berliner gnadenlos effektiv - und konnten sich zudem auf einen starken Milan Milosavljev zwischen den Pfosten (40,63 Prozent gehaltene Würfe) verlassen.

In der Offensive spielte das skandinavische Füchse-Trio Lasse Andersson (7 Tore), Mathias Gidsel (7 Tore) und Hans Lindberg (6 Tore) stark auf. Phasenweise führte das Team von Trainer Jaron Siewert mit zehn Treffern, ging aber in der Schlussphase etwas vom Gaspedal. Die Rhein-Neckar Löwen, die am Sonntag im Spiel um Platz drei gegen Bukarest antreten (15 Uhr), hatten in Juri Knorr (7 Tore) ihren besten Schützen.

Flensburg zieht früh davon

Flensburg erwischte gleich einen optimalen Start und zog über 3:1 und 7:4 bis Mitte der ersten Halbzeit auf 11:7 davon. Da das Team aus Schleswig-Holstein über die gesamte Spielzeit nicht locker ließ, kam Bukarest nicht mehr in Schlagdistanz, sodass die SG am Ende einen klaren Sieg bejubeln durfte.

Bester Flensburger Werfer war Emil Jakobsen, der alle seine elf Versuche verwandelte. Auch Johan Hansen hatte bei seinen neun Treffern eine Ausbeute von einhundert Prozent. Flensburg hat damit im Finale am Sonntag (ab 18 Uhr im Livecenter von sportschau.de) die Chance auf seinen ersten internationalen Titel seit 2014. Berlin gewann die European League im Vorjahr in Flensburg durch ein 36:31 gegen den spanischen Klub BM Granollers.