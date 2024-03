WM in Inzell Eisschnelllauf-WM - Münchner Dombek überrascht zum Auftakt Stand: 07.03.2024 22:14 Uhr

Eisschnellläufer Hendrik Dombek ist furios in die Sprint- und Mehrkampf-WM (7. bis 10. März 2024) im bayrischen Inzell gestartet. Nach zwei von vier Läufen liegt der Münchner auf einem starken siebten Platz. Die Medaillen werden am Freitag vergeben, wenn es erneut über 500 und 1000 Meter geht.

Dass die deutschen Kufenflitzer bei den internationalen Titelkämpfen nicht die erste Geige spielen würden, war vorher klar. "Wenn alles passt, ist eine Top-Ten-Platzierung drin" , sagte Teamleiter Helge Jasch im Vorfeld der Heim-Weltmeisterschaft.

Dombek starker Siebter

Einen nahezu perfekten Auftritt zauberte am späten Donnerstagabend (07.03.2024) der Münchner Hendrik Dombek auf das Eis. Er liegt nach dem ersten Tag der Sprint-WM auf dem siebten Rang.

Dombek, der in Erfurt trainiert, traf im direkten Duell auf seinen Landsmann, den Erfurter Moritz Klein. Das Rennen über 500 Meter entschied Dombek (34,93 s) für sich, Klein revanchierte sich umgehend und war über 1000 Meter in 1:08,45 Minuten einen Tick oder 0,21 Sekunden schneller.

Im Gesamtklassement reichten die Zeiten für Dombek (34,93 s & 1:08,66 min) für den siebten Platz. Klein, der über 500 m einiges liegen ließ, ist zur Halbzeit 13. und hat die Top Ten noch im Blick.

Nachrücker Emele in den Top 20

Zufrieden dürfte auch der Erfurter Stefan Emele, der erst spät von seinem WM-Glück erfuhr, und als Nachrücker für einen fehlenden polnischen Sportler mitmischen durfte, sein. Er gewann sowohl über 500 m als auch über 1000 m seine direkten Duelle und liegt nach zwei von vier Läufen auf dem 20. Platz im Gesamtklassement.

Zu den schnellsten Läufern im Feld fehlt den Deutschen noch ein Stück. In Führung liegt Weltmeister Laurent Dubreuil aus Kanada, der an die letzte Sprint-WM 2022 in Hamar (Norwegen) keine gute Erinnerungen hat. Damals hatte er nach den ersten Läufen auch geführt, musste danach aber wegen eines positiven Covid-Tests aufgeben. Dubreuils Vorsprung auf Zhongyan Ning (China) beträgt gerade einmal 0,03 Sekunden. Auch der Niederländer Jenning De Boo (+0,17 s) hat noch beste Chancen auf den Titel.

Ostlender - Persönliche Bestzeit im Wohnzimmer

Nicht ganz so erfolgreich waren die beiden deutschen Frauen. Angetrieben von den Fans lieferte Lokalmatadorin Anna Ostlender aber zwei Mal bravourös ab. Beim Auftakt über 500 Meter lief die Bayerin in 38,4 Sekunden neue persönliche Bestzeit. Auch über die doppelte Distanz war die Inzellerin in einer Zeit von 1:16,94 Minuten flott unterwegs. Der Lohn: Platz 14 zur Pause.

Pech hatte die zweite deutsche Sprinterin Lea Sophie Scholz. Die 24-jährige Berlinerin liegt zur Halbzeit nur auf dem 26. und damit letztem Platz. Nach 39,72 Sekunden über 500 Meter war sie über die doppelte Distanz beim Start gestürzt und lief nur 1:24,27 Minuten. "Das Publikum war hinter einem. Das war super emotional, dass die hinter einem standen. Vielleicht werde ich als sympathischstes Stehaufmännchen gekürt" , sagte die Berlinerin.

In Führung liegt Miho Takagi aus Japan, die allerdings beim Kampf um Gold den Atem der beiden Niederländerinnen Femke Kok (+0,46 s) und Jutta Leerdam (+0,48 s) spürt.

Anna Ostlender verbesserte bei der Eisschnelllauf-WM ihre persönliche Bestzeit über 500 Meter.

Wunderkind Stolz greift Samstag ein

Am Freitagabend geht Teil 2 der Sprint-WM über die Bühne. Nach jeweils einem weiteren Rennen über 500 und 1000 Meter stehen die neuen Weltmeister fest. Am Samstag wird es für die Mehrkämpfer ernst. Beim Vierkampf über 500, 5000, 1500 und 10.000 Meter geht auch Wunderkind Jordan Stolz (19) aufs Eis. Der sechsmalige Weltmeister will sich erstmals Allround-Gold holen.

Zeitplan Sprint- und Mehrkampf-WM Inzell Datum Wettkämpfe Freitag, 8. März Sprint: 2. Lauf 500 Meter (m&w) und 1.000 Meter (m&w) Samstag, 9. März Mehrkampf: 500 Meter (w), 500 Meter (m), 3.000 Meter (w), 5.000 Meter (m) Sonntag, 10. März Mehrkampf: 1.500 Meter (w), 1.500 Meter (m), 5.000 Meter (w), 10.000 Meter (m)