Deutsche Bob-Pilotinnen bei Rekordjagd in Lauerstellung

Beim Weltcup-Finale in St. Moritz (Schweiz) bahnt sich in der Frauen-Konkurrenz eine dramatische Entscheidung um den Sieg an. Nach dem ersten Durchgang liegt die Amerikanerin Kaillie Humphries in Führung.

Top-4 trennt ein Wimpernschlag

Dahinter lauern drei deutsche Bobs - und die sind nicht einmal einen Wimpernschlag zurück. 0,01 Sekunden trennen die Zweitplatzierte Mariama Jamanka (BRC Thüringen) mit Kira Lipperheide (TV Gladbach) vom Spitzenplatz. Gemeinsam auf dem dritten Platz liegen Laura Nolte (BSC Winterberg) mit Deborah Levi (SC Potsdam) und Kim Kalicki (TuS Eintracht Wiesbaden), angeschoben von Lisa Buckwitz (SC Potsdam/WSV Königssee). Beide liegen nur 0,09 Sekunden hinter der Führenden.



Nolte und Humphries starteten in exakt 5,51 Sekunden und damit so schnell wie niemals eine andere Bob-Pilotin auf dieser Bahn zuvor.