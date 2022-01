Francesco Friedrich hat am Samstag (08.01.2022) das Zweierbob-Rennen in Winterberg gewonnen. Damit steht er zum 100. Mal (in Worten: einhundert) - in seiner Weltcup-Karriere auf dem Podest. 64 Siege im Zweier- und Viererbob, ein Sieg im Teamwettbewerb und dazu noch weitere 35 Podestplatzierungen hat der Oberbärenburger in seiner beispiellosen Laufbahn gesammelt.

Für den aktuellsten Triumph musste Friedrich - zumindest im ersten Lauf - ordentlich kämpfen, lag da nur knapp vor seinem Teamkollegen Johannes Lochner. Im zweiten Durchgang aber distanzierte er die gesamte Konkurrenz und war einmal der strahlende Sieger.