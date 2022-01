Neben Jamanka erhält Nolte einen von zwei deutschen Startplätzen bei der Olympia-Premiere des Einzelschlittens in Peking (4. bis 20. Februar).

Amerikanerin am schnellsten

Die ersten drei Plätze in der "internationalen" Wertung des Rennens gingen am Samstag an Kaillie Humphries, Elana Meyers Taylor (beide USA ) und Cynthia Appiah. Damit warten die deutschen Frauen in der sogenannten World Series weiter auf den ersten Erfolg in der jungen Disziplin, wenn diese im Rahmen eines Weltcups ausgetragen wird. Im Monobob werden bei den Winterspielen in China erstmals olympische Medaillen vergeben

