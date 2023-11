Biathlon in Östersund Zwei Tage nach seinem Premierensieg – Roman Rees hat Lust auf mehr Stand: 28.11.2023 16:26 Uhr

Roman Rees blickt zwei Tage nach seinem ersten Weltcupsieg auf die kommenden Rennen in Östersund. Fazit: Die Form stimmt, die Lockerheit auch.

Diesen einen Sieg in einem Einzelrennen im Biathlon-Weltcup wird Roman Rees immer in seiner Vita stehen haben. Das war sein Ziel. Glauben, dass er tatsächlich geschafft hat, konnte es der 30-Jährige lange nicht. Selbst als ihm seine Konkurrenten in der Umkleidekabine schon gratulierten, hegte der Schwarzwälder noch Zweifel.

"Ich hatte die Startnummer 42 und hab gedacht: ‚Wer weiß, wer da noch kommt'" , erzählt Rees am Dienstag (28.11.2023). Es kam keiner mehr. Alle anderen 102 Starter waren im Einzelrennen langsamer als der DSV-Skijäger, der bisher erst zwei Mal in seiner Karriere auf dem Podest stand – jeweils als Dritter.

"Einen Einzelsieg schaffen nicht viele"

Er habe lange gebraucht, "um zu checken" , dass der Sieg tatsächlich wahr ist, erzählt er zwei Tage später. Vielen Athleten würde solch ein Triumph nie gelingen. "Es schaffen nicht viele aus dem Weltcup, vor allem wegen der Dominanz der Norweger" , sagt Rees.

Dabei sei sein Rennen nicht einmal perfekt gewesen. Der Fehler beim letzten Schießen ärgerte den Routinier. "Der war knapp tief und hätte ja viel ausmachen können." Hat er nicht, weil alle, die auf der Strecke schneller unterwegs waren, schlechter schossen. Im Sprint am Samstag kann das schon wieder anders sein, weiß Rees, der das Rennen wieder offensiv angehen will. " Mein Körper fühlt sich gut an, die Form stimmt. Da müssen die anderen erst einmal besser sein ", sagt Rees selbstbewusst, schiebt aber hinterher: "Ich rede nicht vom Sieg, aber von den Top 6."

Rees hat richtig viel Staffellust