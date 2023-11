Single-Mixed in Östersund Strelow und Kebinger schnuppern lange am Podest Stand: 25.11.2023 13:14 Uhr

Bis zum letzten Schießen sah es nach einem Podestplatz für die deutsche Single-Mixed-Staffel beim Weltcup-Auftakt der Biathleten am Samstag in Östersund aus. Dann verließen Hanna Kebinger die Kräfte.

Von Jonas Schlott

Das deutsche Duo Kebinger und Strelow war bis zum letzten Schießen auf Podestkurs, ehe Kebinger auf der Schlussrunde die Kräfte verließen. Insgesamt leistete sich die deutsche Staffel sieben Nachlader und kam am Ende auf Platz sieben mit einem Rückstand von einer Minute auf die siegreichen Schweden Sebastian Samuelsson und Hanna Öberg ins Ziel (acht Nachlader). Norwegen mit Juni Arnekleiv und Sturla Holm Laegreid (+13,8 Sekunden/6 Nachlader) und Frankreich mit Julia Simon und Fabien Claude (+42,2/12) landeten auf den Plätzen zwei und drei.

Für Strelow war es ein Kaltstart. Eigentlich war er gar nicht für die Staffelrennen in Östersund vorgesehen. Da allerdings Benedikt Doll gesundheitlich angeschlagen kurzfristig passen musste, rückte Strelow für Philipp Nawrath nach, der wiederum Dolls Startplatz in der Mixed-Staffel am Nachmittag einnimmt (14:50 Uhr live in der Sportschau).

Strelow beginnt stark - Kebinger vermeidet Strafrunde

Und der 26-Jährige machte seine Sache richtig gut. Strelow gab im Liegendanschlag den ersten Schuss aller Athleten ab und traf fünf Mal ins Schwarze. Gemeinsam mit Österreichs Simon Eder setzte er sich an die Spitze und hielt den Vorsprung bis zum ersten Stehendanschlag aufrecht. Fast synchron legte er Seite an Seite mit Eder erneut alle fünf Ziele um und übergab an Position zwei an Kebinger.

Die 25-jährige aus Garmisch-Partenkirchen musste auf der Strecke zunächst die laufstarke Österreicherin Lisa Theresa Hauser ziehen lassen. Mit drei Nachladern vermied sie zwar gerade noch die Strafrunde, nahm dafür aber eine Hypothek von 25 Sekunden auf die nun führende Julia Simon mit. Hinter der Französin hatten sich Norwegen und die Schweiz auf die Plätze zwei und drei vorgearbeitet. Bis zum Stehendanschlag konnte Kebinger den Rückstand ein wenig verkürzen. Und dieses Mal lief es auch am Schießstand deutlich besser: Mit nur einem Nachlager schob sie sich auf Rang fünf. Frankreich blieb an der Spitze.

DSV-Staffel lange auf Podestkurs

Da Fabien Claude im Anschluss in die Strafrunde einbogen musste, setzte sich Schweden nach dem fünften Schießen an die Spitze. Strelow machte seine Sache dagegen wieder gut, setzte zunächst vier Volltreffer, ehe er beim letzten Schuss einen Ladefehler hatte und einige Sekunden verlor. Auf Platz vier mit knapp zehn Sekunden Rückstand auf das Podest hielt er sein Team aber im Rennen. Weil Strelow auch im zweiten Stehendanschlag seine starke Leistung mit dem nächsten fehlerfreien Schießen krönte, schob sich Deutschland auf Rang drei hinter Schweden und Norwegen.

Die Lücke von gut einer halben Minute auf Schwedens Öberg konnte Kebinger erwartungsgemäß nicht zulaufen. Mit erneut einem Nachlader im Liegen hielt sie die Verfolgerinnen aber auf Distanz. An der Spitze verwandelte Öberg die Arena in Östersund nach dem letzten Schießen in ein Tollhaus und lief ungefährdet dem Sieg entgegen. Kebinger brauchte erneut zwei Nachlader und ging gemeinsam mit Frankreichs Simon und Sloweniens Klemencic auf die letzte Runde. Dort setzte sich erwartungsgemäß die läuferischer Stärke der aktuellen Gesamtweltcup-Siegerin Simon durch. Auch Slowenien, Österreich und die Schweiz zogen an der nun erschöpften Kebinger noch vorbei.