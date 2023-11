Biathlon in Östersund Benedikt Doll fällt für die Mixed-Staffel aus Stand: 25.11.2023 10:47 Uhr

Benedikt Doll muss kurzfristig für den Start in der Mixed-Staffel der deutschen Biathleten beim Weltcup-Auftakt in Östersund passen.

Der Schwarzwälder habe "eine geringe Infektionssymptomatik, die einen Start als Vorsichtsmaßnahme aktuell für heute nicht ermöglicht", teilte Teamarzt Dr. Jan Wüstenfeld wenige Stunden vor dem Rennen über 4 x 6 Kilometer am Samstag mit (14.40 live in der Sportschau). Doll soll aber zum 20-Kilometer-Einzelrennen am Sonntag wieder einsatzfähig sein.

Nawrath rückt für Doll nach

Für den derzeit besten Biathleten im deutschen Team rückt Philipp Nawrath in die Staffel mit Roman Rees, Sophia Schneider und Vanessa Voigt. Nawrath war ursprünglich für die Single-Mixed-Staffel am Vormittag vorgesehen (12.15 live in der Sportschau). Dort startet nun Justus Strelow neben Hanna Kebinger.

Doll hatte im schwedischen Östersund im März seinen bisher letzten Weltcup-Sieg im Einzel gefeiert. Der 33-Jährige geht in seine nach eigener Aussage "wahrscheinlich letzte Saison" als aktiver Biathlet.