Biathlon, Skispringen, Ski Alpin und mehr So läuft der Wintersport in dieser Woche bei der Sportschau Stand: 28.11.2023 09:54 Uhr

Geht der märchenhafte Auftakt für die Skispringer und Biathleten weiter? Wie verläuft der Saisonstart der Frauen in der Nordischen Kombination und im Skispringen und wie schlagen sich die Ski Freestyler? Hier gibt es den Termin-Überblick.

Das lange Wintersport-Wochenende beginnt bereits am Mittwoch (29.11.2023). Die Biathleten sind im schwedischen Östersund geblieben und setzen ihre ersten Weltcup-Rennen der jungen Saison fort. Neben Staffelrennen stehen der erste Sprint und die Verfolgung auf dem Programm. Nach vier Podestplätzen zum Auftakt wird sich zeigen, ob die Erfolge Eintagsfliegen waren oder rückblickend doch gar nicht so eine große Überraschung gewesen sind.

Der Wintersport am Mittwoch in der Sportschau Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 15.20 Uhr Biathlon: 4x6 km-Staffel Frauen, Östersund Liveticker

Der Wintersport am Donnerstag in der Sportschau Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 15.20 Uhr Biathlon: 4x7,5 km-Staffel Männer, Östersund Liveticker

Nathalie Armbruster startet am Freitag in die Saison.

Die Skispringer und Kombinierer sind nach Lillehammer weitergereist und jetzt auch "vollzählig": Die Frauen greifen ins Geschehen ein. Der Fokus bei den Noko-Frauen liegt vor allem auf der gerade 17-jährigen Nathalie Armbruster, die bei ihrer ersten WM im März prompt zu WM-Silber gelaufen war. Bei den Skisprung-Frauen ist die Spitze seit Jahren dicht - und mit Selina Freitag und Katharina Schmid (früher Althaus) hat der DSV zwei heiße Eisen im Feuer. Die alpinen Skirennläufer suchen in Beaver Creek den Schnellsten in der Abfahrt.

Der Wintersport am Freitag in der Sportschau Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 12 Uhr Nordische Kombi: Normalschanze Frauen in Lillehammer Liveticker 14.10 Uhr Nordische Kombi: 5 km Langlauf Frauen, Lillehammer Liveticker 14.45 Uhr Biathlon: 7,5 km-Sprint Frauen, Östersund Liveticker 17 Uhr Skispringen: Qualifikation Männer, Lillehammer 18 Uhr Skispringen: Qualifikation Frauen, Lillehammer 18.45 Uhr Ski Alpin: Abfahrt Männer, Beaver Creek Liveticker 20 Uhr Eisschnelllaufen: 1000 m und Massenstart Frauen und Männer, Stavanger

Roman Rees geht im Sprint am Samstag im Gelben Trikot an den Start.

Der Samstag bietet Wintersport-Fans von morgens bis abends beste Unterhaltung und ein volles Programm. Für Roman Rees wird es ein besonderer Tag. Als erster Deutscher nach 15 Jahren startet er im Gelben Trikot in das Sprintrennen.

Der Wintersport am Samstag in der Sportschau Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 6 Uhr Ski Freestyle: Big Air Frauen und Männer, Peking 9.50 Uhr Nordische Kombi: Normalschanze Frauen, Lillehammer Liveticker 10.50 Uhr Nordische Kombi: Normalschanze Männer, Lillehammer Liveticker 9.45 Uhr Langlauf: 10 km Freistil Frauen, Gällivare Liveticker 11 Uhr Snowboard: Big Air Frauen und Männer, Peking 12 Uhr Skispringen: Normalschanze Frauen, Lillehammer Liveticker 12 Uhr Langlauf: 10 km Freistil Männer, Gällivare Liveticker 12.30 Uhr Snowboard Cross: Männer und Frauen, Les Deux Alpes 13.30 Uhr Nordische Kombi: 5 km Langlauf Frauen, Lillehammer Liveticker 14.05 Uhr Nordische Kombi: 10 km Langlauf Männer, Lillehammer Liveticker 14.30 Uhr Eisschnelllaufen: 1.500 m Frauen / 500 m und 1.000 m Männer, Stavanger 14.45 Uhr Biathlon: 10 km-Sprint Männer, Östersund Liveticker 16.10 Uhr Skispringen: Normalschanze Männer, Lillehammer Liveticker 16.15 Uhr Ski Freestyle: Moguls Frauen und Männer, Ruka 17 Uhr/20.15 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Frauen, Tremblant Liveticker 18.45 Uhr Ski Alpin: Abfahrt Männer, Beaver Creek Liveticker

Laura Gimmler, Katharina Hennig, Pia Fink und Victoria Carl aus Deutschland begeisterten bei der WM-Staffel in Planica.

Das lange Wintersport-Wochenende nimmt am Sonntag nochmal Fahrt auf. Für die Kombinierer um Neu-Bundestrainer Eric Frenzel geht auf der Großschanze und später in der Loipe zur Sache. Im Langlauf rechnen sich die deutschen Staffeln etwas aus - und die Verfolger im Biathlon sind traditionell an Spannung kaum zu überbieten. Zudem: Skispringen unter Flutlicht in Lillehammer, alpine Skirennen im Riesenslalom (Frauen) und Super G (Männer), Eisschnelllaufen, Ski Freestyle und Snowboard Cross.

Der Wintersport am Sonntag in der Sportschau Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 6 Uhr Ski Freestyle: Big Air Frauen und Männer, Peking 9 Uhr Nordische Kombi: Großschanze Männer, Lillehammer Liveticker 9.50 Uhr Langlauf: 4x7,5 km Staffel Frauen, Gällivare Liveticker 10.40 Uhr Snowboard Cross: Team, Les Deux Alpes 11.30 Uhr Nordische Kombi: 10 km Langlauf Männer, Lillehammer Liveticker 12.30 Uhr Skispringen: Großschanze Frauen, Lillehammer Liveticker 12 Uhr Langlauf: 4x7,5 km Staffel Männer, Gällivare Liveticker 14 Uhr Biathlon: Verfolgung Frauen, Östersund Liveticker 14.30 Uhr Eisschnelllaufen: 500 m, 5.000 m und Teamsprint Frauen / 1.500 m und Teamsprint Männer, Stavanger 15.30 Uhr Ski Freestyle: Aerials Frauen und Männer, Ruka 16 Uhr Biathlon: Verfolgung Männer, Östersund Liveticker 17 Uhr Skispringen: Großschanze Männer, Lillehammer Liveticker 17 Uhr/20.15 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Frauen, Tremblant Liveticker 18.45 Uhr Ski Alpin: Super G Männer, Beaver Creek Liveticker