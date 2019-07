Einschätzung: Von Reims in der Champagne geht's nach Lothringen: nach Nancy. 213,5 Kilometer bedeuten eine der längsten Etappen der diesjährigen Tour, bei der ja der allgemeine Trend im Profi-Radsport auf großen Rundfahrten fortgeführt wird: Die Etappen werden kürzer, verlieren aber nicht an Schärfe. Auf diesem Abschnitt aber ist die Lage klar: Es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einem Massensprint kommen, denn die Fahrer haben an diesem Tag fast nur flaches Gelände vor sich. Zwei Anstiege der vierten Kategorie werden nicht dafür sorgen, dass irgendwer nachhaltig abgehängt wird.