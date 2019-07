Einschätzung: Diejenigen, die am Vortag keine Muße hatten, sich die Pont du Gard anzuschauen, können es am 24. Juli tun. Denn am Fuße des berühmten dreistöckigen Bauwerks liegt der Start der 17. Etappe. Die Fahrer haben einen mit 200 Kilometern recht langen Abschnitt vor sich, der aber nur als eine Art "Warm-up" für die kommenden Tage in den Alpen anzusehen ist. Die Route führt durch das Rhone-Tal, passiert Orange und führt kurz vor dem Ziel hinauf auf die Sentinelle, auf der die Sprinter aber kaum abzuhängen sein werden. In Gap ist also mit einem spektakulären Massensprint zu rechnen. Es sei denn, eine Ausreißergruppe hat vorher Erfolg.