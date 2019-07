Einschätzung: Die Pyrenäen sind überstanden, am zweiten Ruhetag konnten die müden Knochen etwas geschont werden. Und so bietet sich die 16. Etappe zur aktiven Erholung an, denn topographisch werden keine großen Aufgaben gestellt. Rund um Nimes geht’s flach dahin, ein paar Wellen werden den Sprintern, die noch im Peloton vertreten sind, vor dem Ziel nichts ausmachen. Zeit und Muße, das großartige Bauwerk Pont du Gard, das römische Wasserleitungs-Viadukt, zu bestaunen, werden die Fahrer aber dennoch kaum haben.