Einschätzung: Das Einfahren hat endgültig ein Ende, wenn die Fahrer zur sechsten Etappe antreten. Nach der Woche in Belgien und dem Transfer nach Frankreich kommen die ersten wirklich bergigen Abschnitte auf die Fahrer zu. Auf dem Weg durch die Vogesen geht’s in Richtung Ziel am letzten Anstieg den 1140 Meter hoch gelegenen Berg La Planche des Belles Filles hinauf. Auf dem letzten 10-Kilometer-Stück türmen sich bis zu 20 Prozent Steigung vor den Fahrern auf, das wird schon richtig in den Beinen zu spüren sein. Zumal beim Vorlauf mit bereits sechs vorgelagerten Bergwertungen schon so einiges zu leisten war. Dies ist eine klassische Etappe, bei der die Favoriten auf den Gesamtsieg schon einmal beweisen müssen, dass sie rechtzeitig in Form gekommen sind.