Einschätzung: Der Tour-Tross befindet sich im Zentralmassiv. Mit Recht haben die Profis vor diesem Terrain Respekt, denn es gibt zwei Probleme: Zum einen gibt es dort steile Anstiege, zum zweiten spielt in dieser Region immer auch mal der Wind eine wichtige Rolle. Also: Nach rund 36 Kilometern heißt es: In den Klettermodus schalten, denn die Fahrer müssen die Mur d’Aurec-sur-Loire hinauf – ein 3,2 Kilometer langer Anstieg mit durchschnittlich elf Prozent Steigung. Danach geht’s auf einem Plateau weiter (Wind?), bevor nach einer Sprintwertung der zweite Anstieg folgt. Vor dem Ziel in Brioude steht schließlich der dritte Berg des Tages über rund 3,5 Kilometer und sieben Prozent hinauf nach Saint-Jus.