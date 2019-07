Einschätzung: Vorsicht vor diesem Tag, denn nach der Kletterei auf den Col de Tourmalet werden die Fahrer gleich noch einmal schwer gefordert. Auf der Strecke über 185 Kilometer sind drei Pässe der Pyrenäen zu bezwingen: der Col de Montsegur, Port de Lers und die steile Mur de Péguére, die den Fahrern mit ihren bis zu 18 Prozent Steigung schwer zusetzen wird. Nach einer technisch schwierigen Abfahrt geht es am Ende auf den finalen Anstieg in Foix über elf Kilometer. Zunächst steil mit rund elf Prozent Steigung, zum Ende hin etwas flacher. Ein typischer Tag in den Pyrenäen also - die Gesamtwertungsfahrer müssen an diesem Tag top in Schuss sein!