Einschätzung: Die 106. Tour de France beginnt wieder – wie schon in den Vorjahren – nicht mit einem Prolog, sondern einer regulären Etappe. Und die hat es gleich in sich, denn nach dem Grand Départ in Brüssel eröffnet sich vor den Fahrern ein durchaus anspruchsvolles Terrain. Unter anderem warten auf den 194,5 Kilometern zu Beginn die Mur von Geraardsbergen und der Bosberg. Letztlich dürfte es aber zu einem Sprinterfinale kommen und es wird sich dann wohl auch einer der schnellen Männer anschließend mit dem Gelben Trikot des Gesamtführenden schmücken dürfen. Ein großes Ziel für viele Fahrer im Peloton – entsprechend hektisch wird alles ablaufen.