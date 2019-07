Einschätzung: Am dritten Tag der Tour geht es in erster Linie um die Vergabe des Bergtrikots – wenngleich sich am Ende auch die bergfestesten Sprinter wieder einige Punkte sichern könnten. Erst einmal geht es aber aus Belgien hinaus nach Frankreich und es werden anschließend in der Champagne vier Berge zu erklimmen sein: drei der dritten Kategorie, einer der vierten. Die hier zu erzielenden Punkte ergeben am Ende den Führenden in der Bergwertung. Auch hier wird es also wieder hektisch zugehen – es könnte ein Hauen und Stechen um das Erreichen einer etwaigen Ausreißergruppe geben, in der Klassikerfahrer die besten Chancen haben werden.