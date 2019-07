Einschätzung: Die Alpen. Klettern. Der Höhepunkt für die Gesamtklassementfahrer. Über 200 Kilometer über die höchsten Pässe der Alpen werden den Fahrern an diesem Tag alles abverlangen und vermutlich vorentscheidende Fingerzeige im Hinblick auf den Gesamtsieg liefern. Nach dem Start in Embrun geht’s während der ersten 80 Kilometer zunächst nur seicht bergan, bevor mit dem Col de Vars der erste Riese zu bezwingen ist. Nach einer 20-km-Abfahrt türmt sich der Col d’Izoard vor dem Feld auf. Und nach einer weiteren halsbrecherischen Abfahrt folgt der Galibier, bevor es hinab in den Skiort Valoire geht. Die ersten 14 Kilometer des Galibier sind noch relativ komfortabel zu fahren, danach wird’s aber richtig schwer: Die nächsten neun Kilometer sind mit durchschnittlich acht Prozent Steigung versehen.