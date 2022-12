Tor des Monats November 2022 Podolski erzielt zum 13. Mal Tor des Monats Stand: 17.12.2022 19:46 Uhr

Lukas Podolski ist Torschütze des Monats November 2022. Sein Treffer aus der eigenen Hälfte für Górnik Zabrze holte die meisten Stimmen.

41,97 Prozent der Sportschau-Zuschauer stimmten für Lukas Podolski, der mit seinem Distanztor zum 13. Mal die Auszeichnung gewinnen konnte. Über fünf Jahre nach seinem letzten Tor des Monats (im DFB-Abschiedsspiel) baut der mittlerweile 37-Jährige seinen Rekord damit aus. Jürgen Klinsmann steht mit sieben Auszeichnungen auf Platz zwei.

Am 05. November 2022 traf Lukas Podolski für Górnik Zabrze im Auswärtsspiel in der polnischen Ekstraklasa gegen Pogon Stettin in der 73. Minute zum 1:4-Endstand. Podolskis Mitspieler hatte gerade den Ball erobert und zu ihm gespitzelt, da zögerte "Prinz Poldi" keine Sekunde. Aus weit mehr als 50 Metern und nahe der Seitenauslinie nahm Podolski sofort Maß und überraschte den weit vor dem Kasten stehenden Torhüter von Stettin.

Lukas Podolski ist so etwas wie "Mr. Tor des Monats". Sein Treffer im November 2022 ist bereits das 13. Tor, das die Sportschau-Zuschauer zum schönsten eines Kalendermonats gewählt haben - er führt in dieser Rangliste mit großem Vorsprung. 2005 gelang dem damals 20-Jährigen gar das Kunststück von vier Auszeichnungen in einem Jahr, als er im Januar, März, Juni und September bei der Abstimmung vorne lag.